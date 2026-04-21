As Pontes clausura a VIII edición do programa da Universidade Sénior da UDC

21 abril, 2026

O Concello das Pontes acolleu o luns 20 de abril, na Casa Dopeso, o acto de clausura e entrega de diplomas da oitava edición do Programa de Democratización do Coñecemento, impulsado pola Universidade Sénior da Universidade da Coruña e dirixido a persoas maiores de 50 anos das Pontes e da súa comarca.

Fuente concello de As Pontes

Nesta edición, un total de 86 persoas participaron nesta iniciativa formativa, que se desenvolveu durante os meses de marzo e abril na Casa Dopeso, consolidándose como unha proposta de referencia no ámbito da formación ao longo da vida no municipio.

O programa, promovido pola Universidade Sénior —o programa universitario para maiores de 50 anos da Universidade da Coruña— está financiado pola Xunta de Galicia e contou coa colaboración do Concello das Pontes, que reafirma así o seu compromiso co acceso á educación e ao coñecemento para toda a cidadanía.

O acto contou coa presenza da directora da Universidade Sénior, Matilde García Sánchez; da adxunta á dirección, Susana Iglesias Antelo; e da concelleira de Benestar Social, Igualdade, Educación e Contratación, Tania Pardo Cabarcos, quen fixeron entrega dos diplomas ao alumnado participante.

A través desta iniciativa, o Concello das Pontes continúa a apoiar programas que fomentan o envellecemento activo, a participación social e o acceso á formación universitaria, dando continuidade a unha liña de colaboración iniciada no ano 2018 e orientada a dar resposta ás inquietudes e necesidades formativas da veciñanza.

