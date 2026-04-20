El Almirante Jefe de Personal visita este miércoles las Escuelas de Formación de la Armada en Ferrol.

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El Almirante Jefe de Personal de la Armada, almirante Alfonso Delgado Moreno, acompañado por el Director de Enseñanza Naval, el contralmirante Ramón Fernández Borra, llevará a cabo este miércoles 22 de abril, una visita oficial a la Escuela ·Antonio de Escaño» y a la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña. Esta visita se enmarca dentro del compromiso permanente de la Armada con la excelencia en la formación y el desarrollo profesional de sus hombres y mujeres.

Durante su estancia, el Almirante Jefe de Personal mantendrá reuniones de trabajo con los responsables de los diferentes centros de enseñanza, para evaluar el estado actual de los programas de instrucción y formación, así como las necesidades de medios y recursos humanos. Asimismo, tendrá ocasión de dirigirse al personal en formación y con los cuadros de mando de ambas escuelas.

Las Escuelas de Formación garantizan la capacitación técnica y militar de las futuras generaciones de marineros, suboficiales y oficiales que integrarán las dotaciones de los buques y unidades de la Armada.

Esta visita pone de manifiesto el interés de los mandos superiores de la Armada por el seguimiento directo de la actividad formativa y por el impulso continuo a la mejora de las condiciones de formación del personal militar naval.

La última visita realizada por el Almirante Jefe de Personal a la ciudad de Ferrol, fue el pasado 23 de enero, donde presidió, en la ESENGRA, el Acto de Jura de Bandera de los Marineros pertenecientes al Segundo Ciclo de Marinería de 2025.