Ferrol en Común reclama mejoras urgentes en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña al delegado del Gobierno

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Este lunes Ferrol en Común ha exigido al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, una actuación “inmediata” para mejorar los horarios, tarifas y frecuencias de la línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña.

Desde la formación critican que los recientes anuncios de mejoras en el eje atlántico por parte de Renfe vuelven a dejar en evidencia, a su juicio, la “discriminación” que sufren las comarcas de Ferrolterra en materia de infraestructuras ferroviarias.

Ferrol en Común señala que, pese al respaldo público a favor del tren y a las distintas iniciativas ciudadanas desarrolladas en los últimos años, las demandas sociales no han sido atendidas. En este sentido, consideran que la falta de respuesta por parte de las administraciones es “nula” e incluso “insultante”.

La formación recuerda que tanto la Xunta de Galicia como el Ministerio no han dado respuesta a las reclamaciones recogidas en diferentes acuerdos institucionales aprobados por unanimidad, tanto en el pleno municipal, en la Mancomunidade y en el Parlamento gallego, y denuncia que no existe ni planificación ni dotación presupuestaria al respecto.

Ante esta situación, Ferrol en Común insta al delegado del Gobierno a ejercer una labor de intermediación como máximo representante del Ejecutivo central en Galicia, con el objetivo de atender las reivindicaciones del Foro polo Tren, especialmente en lo relativo a horarios y frecuencias, y lograr que Ferrol sea considerada de forma efectiva dentro del Eixo Atlántico Ferroviario.