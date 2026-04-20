El BBCA masculino compite ante el líder pero cae tras un mal tercer cuarto

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El Club Baloncesto Costa Ártabra no pudo sorprender al líder y acabó cayendo por 74-52 en su visita al Obradoiro, en un encuentro marcado por dos cuartos muy complicados para el conjunto ferrolano, especialmente tras el paso por vestuarios.

El partido comenzó con buenas sensaciones para los departamentales, que salieron muy concentrados y con las ideas claras. Su solidez defensiva logró frenar al conjunto santiagués, lo que les permitió cerrar el primer cuarto con ventaja (13-17).

En el segundo periodo se mantuvo la misma dinámica. El Costa Ártabra continuó mostrando un buen nivel defensivo, aunque comenzó a tener más dificultades en ataque, lo que limitó su capacidad anotadora. Aun así, el choque se fue al descanso con todo por decidir (29-26).

Tras la reanudación llegó el punto de inflexión del encuentro. El equipo ferrolano firmó un mal arranque de tercer cuarto, encajando un parcial de 11-0 y pasando más de seis minutos sin anotar. Esta situación, unida a un arbitraje muy protestado por los visitantes, terminó por descentrar al equipo. El parcial del tercer cuarto (22-5) dejó el marcador muy cuesta arriba (51-31).

En el último cuarto, el Costa Ártabra trató de reaccionar y logró mejorar sus prestaciones ofensivas, aunque sin alcanzar el nivel defensivo de la primera mitad. El intercambio de canastas (23-21) no fue suficiente para recortar diferencias, cerrándose el partido con el definitivo 74-52.

En el apartado individual, destacaron Rivas (11 puntos) e Isma (7), en un encuentro en el que también jugaron Unai (6), Pevi (6), David Gómez (5), Pita (5), David González (4), Fuertes (2), Diatta (2), André (2), Pelayo (2) y Sande (0).