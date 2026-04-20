Valdoviño convida ás familias a asistir ao espectáculo “Nanai da China”

O auditorio da casa da cultura de Valdoviño acolle este próximo domingo o espectáculo “Nanai da China”, a cargo da compañía Pérez&Fernández. Dirixido a un público familiar, dará comezo ás 18:00 horas, con entrada de balde e libre ata completar aforo.
A función chega ao municipio co apoio da Deputación da Coruña, incluída no catálogo de espectáculos cofinanciados pola Rede Cultural.
A peza teatral aúna monicreques e actores para representar unha orxinal historia repleta de maxia, aventuras e humor. Nanai é unha nena que naceu nunha noite sen lúa. Os seus veciños rexéitana por superstición, e para loitar contra esta situación, a nena e o seu avó artellan un plan que non sae todo o tempo tan ben como debería. Para descubrilo, o público terá que acudir este próximo domingo día 26 ao auditorio de Valdoviño.