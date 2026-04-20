Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol colaboran con la UDC con la prueba de exoesqueletos

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Con el fin de orientar ese diseño del futuro prototipo, trajeron varios exoesqueletos ya existentes al Hospital Arquitecto Marcide para que el personal sanitario implicado en estas tareas había podido probarlos y aportar su opinión.

Profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol colaboran nuevamente con la Universidade da Coruña. En esta ocasión, en el proyecto de investigación y desarrollo que está llevando a cabo el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de esta Universidad, y que está orientado al diseño y validación de un exoesqueleto pasivo flexible destinado a la prevención de lesiones de espaldas en el personal sanitario durante las tareas de movilización y transferencia de pacientes.

Con el fin de orientar ese diseño de un futuro prototipo que evite lesiones durante las manipulaciones, la Universidad adquirió varios exoesqueletos ya existentes para que el personal sanitario había podido probarlos, y aportar su opinión sobre las soluciones actualmente disponibles. Para eso, estos ingenieros se desplazaron este lunes al Hospital Arquitecto Marcide del Complejo para los poner a disponer del personal implicado en tareas de movilización y transferencia de pacientes que de manera voluntaria quisieron participar en su prueba y manipulación.

Estas intervenciones prácticas se realizaron durante toda la jornada de la mañana por turnos, en una sala habilitada específicamente para que no había interferido con la atención a los pacientes ni con el trabajo del resto del personal. Tras la prueba, cada participante completó un breve cuestionario. “En meses previos, en una fase anterior, estos investigadores se habían desplazado ya al andar de Traumatología del Complejo para precisamente ver cómo se producía de manera real y en directo la manipulación y movilización de pacientes”, explica Laura Ameneiro Romero, la jefa del Servicio de Traumatología. Con la colaboración de esta mañana se sientan las bases para poder probar también en un futuro lo nuevo exoesqueleto.

Colaboración para mejorar

La colaboración en este ámbito no es aislada, ya se producía otra colaboración previa en una línea de investigación diferente. Profesionales del Complejo colaboran con este Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña y el Laboratorio de Ingeniería Mecánica del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) para el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de Realidad Aumentada en el ámbito Quirúrgico a través de las gafas virtuales. Especialistas de diversos ámbitos del área Sanitario de Ferrol realizaron en esa sesión experimental distintas pruebas para optimizar las posibilidades de aplicación de esa tecnología.