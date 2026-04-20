La aplicación de la Xunta para pagar con el móvil en el bus está activa en 32 contratos, el 50% de rutas interurbanas

La plataforma gallega de movilidad MoBT, impulsada por la Xunta, que permite pagar con el móvil en autobuses, está activa en 32 contratos que suponen mas del 50% de los desplazamientos interurbanos de la comunidad. Así lo ha destacado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en una visita a Arteixo este lunes para informar de los avances de esta aplicación, que se espera que esté operativa en el 100% de las líneas a final de año.

Esta herramienta, que está financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, está implantada en una treintena de contratos que cubren el área metropolitana de A Coruña, las áreas de Pontevedra, de O Morrazo y de O Salnés, A Mariña de Lugo y la Terra Chá. Se activó también para los contratos de largo recorrido entre Ferrol-Ourense, Ferrol-Vigo y Lugo-Vigo, así como en el directo entre A Coruña y Lugo.

Tras su lanzamiento como proyecto piloto hace un año en diversas rutas de las áreas de Santiago de Compostela y del Deza, la iniciativa sumó hasta el pasado marzo más de 6.000 personas usuarias inscritas.

Esta aplicación permite el pago en el autobús a través del teléfono móvil, sin la necesidad de acudir a una oficina bancaria, de disponer de una tarjeta ni de recargar en el cajero. De este modo, los usuarios disponen de una cuenta en la nube con un monedero virtual asociado. El saldo del monedero virtual se puede conocer en cada momento y recargarse a través de la ‘app’. Está disponible tanto para los dispositivos Android como para Apple.