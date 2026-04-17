Inaugurada a peixeiría da confraría de Barallobre, en Fene

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou este venres na inauguración da peixaría da confraría de Barallobre, situada no edificio da lonxa, un feito que consolida o compromiso da Xunta co fomento dos produtos de proximidade, mantendo a tradición mariñeira e a excelencia do noso mar.
Esta actuación, que contou co apoio económico do Goberno galego, cofinanciado nun 70 % polo Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (Fempa), dá continuidade ao proceso de modernización impulsado polo pósito no ano 2008 coa venda directa de marisco con marca propia desde o seu centro de depuración e lonxa.
A nova peixaría enmárcase no apoio continuo da Consellería do Mar aos pósitos no intento de reforzar a relación entre o produtor e o consumidor final, así como afondar na valorización dos produtos, favorecendo a súa exposición cara o exterior mediante a instalación dun acuario de grandes dimensións, que contribuirá a reforzar o atractivo comercial e divulgativo deste espazo. «Esta peixaría supón un salto cualitativo importante para a entidade xa que permite achegar produtos desta lonxa ao consumidor final”, subliñou Villaverde.
A apertura deste espazo de venda ao público enmárcase nun proxecto máis amplo que permitiu acometer outras melloras estruturais e operativas no conxunto das instalacións da lonxa. Neste contexto de reforma integral, a conselleira destacou que a iniciativa representa un paso importante na modernización das infraestruturas pesqueiras e no aumento da competitividade do sector, pois “apostar por lonxas modernas, seguras e eficientes é apostar polo futuro da pesca galega e pola posta en valor do peixe e do marisco que saen das nosas rías”.