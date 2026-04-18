AXF de Ferrolterra acolle unha charla sobre seguridade e ciberestafas

A Asociación de Persoas Xordas AXF de Ferrolterra organizou esta semana unha charla informativa baixo o título “Consellos de seguridade e ciberestafas”, impartida por Beatriz Miño, da Delegación de Participación Cidadá da Comisaría da Policía Nacional de Ferrol-Narón, adscrita á Xefatura Superior de Policía de Galicia.
Durante a sesión, as persoas asistentes tiveron a oportunidade de coñecer ferramentas e recomendacións prácticas dirixidas a reforzar a seguridade na contorna dixital, así como a previr posibles fraudes e situacións de ciberestafa, unha problemática cada vez máis presente na sociedade actual.
Desde a Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra valórase moi positivamente a realización deste tipo de iniciativas, que contribúen a achegar información útil e accesible á comunidade, fomentando a autonomía e a seguridade no uso das novas tecnoloxías.
Así mesmo, a entidade desexa agradecer a colaboración da Policía Nacional e, en particular, o labor de Beatriz Miño pola claridade e proximidade na transmisión duns coñecementos fundamentais para o día a día.