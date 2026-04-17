O Parrulo Ferrol busca tres puntos importantes en la sesión vermú de este domingo en A Malata ante Servigroup Peñíscola

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Sesión vermú para O Parrulo Ferrol este domingo, recibiendo al Servigroup Peñíscola, en la 25ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Este viernes tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, con la comparecencia del jugador Morgato y del entrenador Gerard Casas, en el mismo escenario del partido, ofrecida por Mariscos O Coruñés, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Este partido “seguramente no sea fácil”, afirmaba Morgato, tras una semana de compromisos internacionales en la que han estado ausentes durante unos días Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Bruno Días y Niko Vukmir. Los ferrolanos son conscientes de las bajas con las que cuenta ahora mismo el Servigroup Peñíscola “pero también sabemos de la calidad que tienen sus jugadores.”

A estas alturas de la competición “estamos orgullosos” de poder tener 30 puntos en el casillero “y seguiremos luchando para pelear por el playoff.”

A nivel personal en esta temporada siempre mantuvo la mentalidad “de seguir trabajando” para conseguir oportunidades en los partidos “y poder aprovecharlas cada vez que estoy en la pista”, reconociendo que siempre había sido un objetivo personal poder jugar en la máxima categoría española. “Al principio noté la diferencia de categoría de Segunda a Primera” y en estos meses “noté que he mejorado y lo sigo haciendo.”

En estos últimos partidos sentía que “estamos mejorando mucho” a nivel colectivo “y las victorias están cada vez más cerca”, esperando “poder seguir puntuando” en estos partidos que quedan hasta la finalización de la liga regular.

Morgato esperaba poder contar “con la presencia de todos” este domingo en A Malata “luchando todos juntos para conseguir los tres puntos.”

Gerard Casas: “El Servigroup Peñíscola nos lo pondrá complicado”



El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, espera un partido “muy igualado”, en una liga “en el que no hay un rival ni medio fácil”, por lo que esperaba que el Servigroup Peñíscola “nos lo ponga complicado y tengamos que sufrir”, esperando que en este duelo en A Malata “tras la victoria ante Quesos Hidalgo Manzanares nos ayude a conseguir los tres puntos.”

Una victoria en este partido del domingo podría dar, en función de los resultados, la permanencia casi definitiva en la categoría a los ferrolanos. “Cada punto es importante, en cada partido nos jugamos muchísimo y los de este domingo van a ser decisivos y tenemos que afrontar todos los partidos así.”

Cada partido en esta recta final de la temporada “es una final”, con una afición “a la que hay que respetar y agradecer el apoyo que nos muestran.” La motivación “va con nuestro trabajo y no se puede ni cuestionar”, teniendo los pies en la tierra respecto a las opciones de clasificación de playoff por el título liguero. “Estamos a cuatro puntos y es dificilísimo, con el gol average perdido y tenemos un calendario muy complicado”, queriendo ir partido a partido “dándolo todo y luego semana a semana ya veremos donde nos encontramos.”