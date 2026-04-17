Los muelles de la APFSC consolidan la recuperación de tráficos en el 1er trimestre de 2026

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Las empresas que operan en los puertos de Ferrol y San Cibrao movieron 1,8 millones de toneladas en los tres primeros meses del año frente a los 1,4 millones del mismo periodo de 2025. Los graneles líquidos ganan peso y registran los mejores resultados con un incremento del 52 %, mientras la mercancía general aumenta un 37 % y los graneles sólidos arrancan el ejercicio en positivo.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao comenzó el nuevo ejercicio consolidando la tendencia al alza con la que finalizó el 2025. Así, en los tres primeros meses de este año, en los muelles de Ferrol y San Cibrao se movieron un total de 1.794.797 toneladas frente a las1.447.714 del mismo periodo del año anterior, es decir, 347.000 toneladas más. Esto supone un crecimiento del 23, 97 % lo que confirma una recuperación de los tráficos en las dársenas del organismo portuario.

Este crecimiento es especialmente significativo en los graneles líquidos que ganan peso en el cómputo total. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo se contabilizaron 806.252 toneladas de graneles líquidos frente a los 530.570 del mismo periodo del 2025, lo que supone un incremento del 51,96 %.

La mercancía general continúa también con su tendencia en positivo y creció un 32,90 % en el primer trimestre del año. En total, se contabilizaron en los puertos de Ferrol y San Cibrao 212.928 toneladas, lo que supone 52.713 más que en el primer trimestre de 2025. Y en cuanto a los graneles sólidos comienzan este ejercicio en positivo con un crecimiento del 2,47 %, alcanzando las 775.616 toneladas en el primer trimestre del año frente a las 756.929 del mismo periodo del año pasado.

El crecimiento de los líquidos y una mayor estabilidad de Alcoa han contribuido en gran medida a que tanto los puertos de Ferrol como el de San Cibrao arranquen el nuevo ejercicio en positivo, en un momento en el que continúan las tensiones geopolíticas que inciden de manera especial en el transporte marítimo y, por lo tanto, en el sistema portuario nacional. De hecho, el mes de marzo los movimientos en el ámbito de la Autoridad Portuaria se han visto ligeramente ralentizados.

Una situación que se ha vivido especialmente en la terminal de contenedores. Tras un comienzo de año con una tendencia al alza, en el mes de marzo ha bajado su actividad. Esto ha provocado que en el total del primer trimestre se hayan movido, en la terminal de Yilport, 32.153 toneladas de mercancía frente a las 38.970 del primer trimestre de 2025, un 17,49 % menos. Si lo medimos en TEUs, se han contabilizado en los tres primerosmeses del año 2.554, un 36,24 % menos que el mismo periodo del 2025.

Las previsiones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para este año apuntan a que los tráficos se irán estabilizando para cerrar en cifras ligeramente superiores a las del 2025.

De este modo, se consolidaría la base de tráfico de nuestros puertos que se verá reforzada por las nuevas incorporaciones, especialmente de líquidos, que comenzarán a operar el próximo año y la finalización de las obras del ferrocarril. Las perspectivas, por lo tanto, son positivas pero siempre apelando a la prudencia que la actual situación internacional requiere, ya que la inestabilidad en el ámbito geopolítico está afectando de forma directa al transporte marítimo y al comercio internacional.