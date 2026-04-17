El Sergas alcanza casi 4.000 intervenciones urológicas realizadas con cirugía robótica

El Servizo Galego de Saúde, Sergas, pionero en la implatación de cirugía robótica en red en el año 2021, realizó hasta el año pasado 3.920 intervenciones urológicas mediante este procedimiento, según ha señalado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su intervención en la inauguración de la XXXIX Reunión Nacional del Grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología.

Según ha señalado el conselleiro, esta especialidad ocupa un lugar central en el sistema sanitario gallego, con presencia en los siete grandes hospitales y con un volumen asistencial muy relevante. Así, el año pasado hubo 20.753 intervenciones quirúrgicas generales, un 1.4 % más que el año anterior.

Caamaño ha recordado que la Urología está experimentando una «transformación profunda«, avanzando hacia un modelo «más preciso y personalizado«, en el que se consolidan tratamientos menos invasivas y terapias dirigidas adaptadas a cada tumor.

Por otra parte, con respecto a la prevención, ha subrayado que Galicia es la primera Comunidad de España en poner en marcha un proyecto piloto de cribado de cáncer de próstata que permitirá llegar a miles de hombres, integrado en el proyecto europeo PRAISE-U, y que se está desarrollando en el área sanitaria de Ferrol.

Asimismo, ha destacado que la Xunta también apuesta por la innovación, incorporando la Inteligencia Artificial al diagnóstico, y que ha iniciado la producción de un nuevo radiofármaco que «supone un salto cualitativo» en el diagnóstico de precisión del cáncer de próstata avanzado.