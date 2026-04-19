Cabanas convoca 3 plazas con cargo al PEL

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El Concello de Cabanas informa de la oferta de 3 plazas con el cargo al Programa de Integración Laboral de la Diputación de A Coruña, con la publicación de las bases en el BOP y la apertura del plazo.

Las plazas son 2 de peón/a y 1 de operario/a conductor/a. Al igual que en los dos últimos años, el sistema de selección incluye una prueba práctica adaptada y como novedad el requisito del carné C1 para el puesto de operario/a conductor/a. Las personas interesadas tienen hasta el 22 de abril para presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento.

Este programa permite reforzar el personal de mantenimiento y limpieza de vías y caminos municipales de cara a la temporada estival para seguir mejorando Cabañas; al tiempo que supone una integración en el mercado laboral de personas en situación de desempleo.

Puedes consultar las bases y modelos de solicitud en este enlace:

https://cabanas.gal/wp-content/uploads/2026/04/20260410_Outros_20260410_Anuncio-BOP_bases-convocatoria.pdf