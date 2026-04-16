El Baxi Ferrol se juega sus opciones de playoff ante un Kutxabank Araski que lo hace por su vida

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Penúltima jornada de competición regular en la Liga Femenina Endesa, con el Baxi Ferrol visitando al Kutxabank Araski, en un partido que se disputará este sábado, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Mendizorrotza (Álava).

Poder luchar por clasificarse para los playoffs es un “premio muy bonito a una temporada muy buena”, afirmaba este jueves en rueda de prensa previa su entrenador Lino López, para lo que necesitan ganar en estos dos últimos partidos, lo que les aseguraría, además de luchar por el título liguero, una nueva participación en la Eurocup Women.

En esta recta final de la liga regular “todos los equipos se juegan algo” en una competición que “está súper igualada”, visitando a un rival que se está jugando el seguir en la Liga Femenina Endesa. Para las vascas “que llevan años en la liga”, con un equipo “de gran potencial” y ahora “todos los partidos son una final.”

Las ferrolanas llegan a este partido tras acabar su Tourmalet de jugar ante los tres primeros clasificados “donde hemos competido muy bien hasta el final”, compitiendo en los tres partidos, ganándole a Spar Girona y a punto de hacerlo ante Casademont Zaragoza, teniendo el hándicap de sus entrenamientos diarios, al contar solo con nueve jugadoras senior, esperando “poder competir” en este partido, como sucedió en los anteriores.

Los partidos en los que la permanencia está en juego, son de “mucho nivel e intensidad”, por lo que el Baxi Ferrol tendrá que estar mentalizado para igualar este nivel de juego “muy duro sobre la pista” y con un buen ambiente en la grada, sabiendo que tendrán que jugar con los nervios del Kutxabank Araski.

Este partido es fundamental para las aspiraciones de las ferrolanas, para jugarse sus opciones de playoff en el último partido la próxima semana ante Innova-TSN Leganés, pero, como es habitual en las declaraciones del técnico Lino López, están centrados ahora mismo en el partido de este sábado “porque no te lleva a nada pensar en el más allá.”