Más de un centenar de personas asisten en Ferrol a una charla sobre la regularización de población migrante

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Más de un centenar de personas participaron este jueves en Ferrol en una charla informativa organizada por el Concello de Ferrol en la Casa Solidaria sobre el proceso de regularización extraordinaria de población migrante, una iniciativa impulsada por el Gobierno central que permitirá a personas extranjeras en situación irregular obtener autorización de residencia si cumplen determinados requisitos.

La sesión, centrada en el asesoramiento jurídico en materia de extranjería, contó con la presencia de las concejalas de Política Social, Rosa Martínez, y de Multiculturalidad, Elvira Miramontes. Según destacó Martínez, la convocatoria tuvo una notable acogida, con numerosos asistentes interesados en resolver dudas sobre su situación administrativa.

La mayor parte del público procedía de países como Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, Brasil y Marruecos.

Durante la jornada se ofreció información práctica sobre los trámites necesarios para acceder a este proceso, que estará abierto hasta finales de junio y exige, entre otros requisitos, acreditar estancia previa en España y carecer de antecedentes penales.

La actividad se enmarca dentro del Plan de Inclusión Social que desarrolla el Concello de Ferrol, integrado en la Estrategia de Inclusión Social de Galicia y cofinanciado por la Unión Europea a través del programa FSE+ Galicia 2021-2027.

En concreto, forma parte del servicio municipal de asesoramiento especializado en extranjería, que incluye orientación y apoyo en cuestiones como la obtención y renovación de permisos de residencia, la homologación de títulos, la reagrupación familiar o el acceso a la nacionalidad.

La charla fue impartida por una asesora especializada en este ámbito y se enmarca en las acciones municipales dirigidas a favorecer la integración social de la población migrante en la ciudad.