Ferrol en Común reclama al gobierno local medidas contra el racismo y el cumplimiento de una moción aprobada por unanimidad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ferrol en Común ha reclamado este jueves al gobierno local un “posicionamiento claro” contra el racismo y la xenofobia, al tiempo que denuncia el incumplimiento de varios acuerdos recogidos en una moción aprobada por unanimidad en el pleno municipal del pasado mes de junio.

Según la formación, todos los grupos políticos, incluido el gobierno local, se comprometieron a desarrollar distintas medidas, entre ellas la puesta en marcha de un programa educativo para llevar la cultura de los colectivos migrantes a los centros escolares durante el curso 2025/2026. Sin embargo, aseguran que, a estas alturas del año, “é evidente” que esta iniciativa no se llevará a cabo.

Asimismo, critican que todavía no se haya colocado en el balcón del Concello una pancarta declarando Ferrol “libre de racismo”, una acción simbólica también incluida en la moción. Ferrol en Común señala que durante meses se han ofrecido “escusas” para evitar su instalación.

Otra de las cuestiones pendientes, según el grupo, es la remisión del acuerdo a los medios de comunicación, así como la creación de una mesa local contra el racismo en la que participen grupos políticos, entidades sociales y colectivos migrantes. Sobre este último punto, indican que en comisión se les trasladó que el gobierno “está empezando a valoralo”.

Desde la formación también advierten de dificultades crecientes para el acceso de personas migrantes a servicios públicos municipales, especialmente en áreas como el registro y estadística. En este sentido, denuncian colas “indignas” y condiciones inadecuadas tanto para usuarios como para el personal, calicando esta problemática de «racismo administrativo«.

Ferrol en Común reclama, además del cumplimiento íntegro de la moción, mejoras en este servicio municipal, incluyendo más personal y una ubicación adecuada, recordando la existencia de informes que alertan de deficiencias en el espacio actual.

El grupo municipal insiste en la necesidad de garantizar la igualdad de derechos en el acceso a servicios básicos como el padrón, clave —subrayan— para acceder en condiciones de igualdad a ámbitos como la sanidad o la educación.