“Esta é a miña casa, onde remata o mar” 1er premio del VI concurso de fotografía “Puerto y ciudad” de Ferrol

16 abril, 2026 Dejar un comentario 393 Vistas

El segundo y el tercer galardón del certamen convocado por la Autoridad Portuaria recayeron en “Grúas, un paisaje urbano” y “La ansiedad se va donde las manos detienen el tiempo”.

Primer premio_Ésta é a miña casa onde remata o mar_ Ainara Permuy Marta_ 12 años

Los premios se entregan el 5 de mayo en la sala Curuxeiras que acogerá una exposición con las 78 imágenes presentadas Ferrol, 16 de mayo de 2026. La sexta edición del concurso de fotografía “Puerto y ciudad”, organizado por la Autoridad Portuaria, ya tiene imágenes ganadoras.

La joven de 12 años Ainara Permuy Marta ha logrado el primer premio de este año con la fotografía “Esta é a miña casa, onde remata o mar”.

El jurado la ha seleccionado como la más destacada de las 78 que se han presentado y que han convertido esta edición en la más concurrida hasta el momento. Una circunstancia que reafirma la importancia de esta actividad por la que la Autoridad Portuaria seguirá apostando.

Segundo premio_ Grúas , un paisaje urbano_ Ricardo Fuentes Hedo_15 años

El segundo premio ha recaído en “Grúas, un paisaje urbano”, de Ricardo Fuentes Hedo, de 15 años, mientras que el tercer galardón es para “La ansiedad se va donde las manos detienen el tiempo”, de Gabriel Sánchez Otero, de 12 años. Las tres personas ganadoras del certamen recibirán sus premios en un acto que se celebrará el 5 de mayo, a las 17:30 horas, en la Sala Curuxeiras.

Tercer premio_La ansiedad se va donde las manos detienen el tiempo_ Gabriel Sánchez Otero_12 años

Coincidiendo con la entrega de premios se inaugurará también una exposición en la que se podrán contemplar las 78 fotografías presentadas al concurso y que trasmiten la visión que los más jóvenes tienen de las instalaciones portuarias y de su actividad. La muestra estará abierta al público hasta el 12 de mayo en horario de 11:30 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:30 horas.

Las imágenes, todas ellas originales, han sido realizadas por personas de entre 12 y 18 años que han puesto el foco en las temáticas relacionadas con el mar, las instalaciones y las actividades que se llevan a cabo en el muelle de Curuxeiras.

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