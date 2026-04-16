El PSOE critica los retrasos en la ampliación del cementerio de Catabois y el gobierno local los atribuye al mal tiempo

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El concejal del PSOE de Ferrol, Julián Reina, denunció este miércoles lo que considera un “incumprimento da palabra” del alcalde, José Manuel Rey Varela, en relación con las obras de ampliación del cementerio municipal de Catabois, que continúan sin finalizar.

Las declaraciones se produjeron tras la comisión de obras, en la que, según los socialistas, el gobierno local confirmó que los trabajos siguen pendientes de conclusión, a pesar de que el pasado mes de enero se había asegurado que no habría más prórrogas y que la actuación estaría terminada de forma inminente.

Reina criticó la “falta de rigor” del ejecutivo municipal y recordó que el proyecto fue formalizado el 26 de septiembre de 2024 con un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que debería haber estado concluido en la primavera de 2025. “Estamos en abril de 2026 e a obra segue empantanada”, señaló, calificando la situación como una muestra de “incompetencia” en la gestión de los plazos.

El edil socialista incidió además en la inversión del proyecto, adjudicado por más de 1,1 millones de euros, y consideró que el retraso supone “unha falta de respecto á veciñanza” al tratarse de un servicio básico.

Por su parte, el Concello de Ferrol defiende la actuación realizada durante este mandato, en el que asegura haber destinado alrededor de 1,3 millones de euros a la ampliación del cementerio de Catabois, la mayor intervención de este tipo en los últimos años.

Según fuentes municipales, la obra permitirá dotar a la instalación de 1.562 nuevos nichos, de los cuales 64 ya han sido utilizados por necesidades del propio Concello. El resto, indican, se pondrán a disposición de la ciudadanía una vez se formalice la recepción de las obras, prevista para próximas fechas.

En relación con los retrasos, el gobierno local explica que la empresa adjudicataria contó con dos prórrogas en el plazo de ejecución, motivadas por las inclemencias meteorológicas que afectaron al desarrollo normal de los trabajos.

Desde el gobierno local subrayan que esta ampliación permitirá reforzar la capacidad del cementerio municipal y mejorar los servicios, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población.

Mientras, desde el PSOE exigen explicaciones detalladas sobre el estado de las prórrogas y reclaman responsabilidades políticas por la demora en un proyecto que consideran prioritario para la ciudad.