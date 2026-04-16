Cristina Otero será la pregonera de la 37ª Feira do Libro de Ferrol

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La docente y escritora Cristina Otero Correa será la encargada de pronunciar el pregón de la 37ª edición de la Feira do Libro de Ferrol, que se celebrará del 23 al 26 de abril en la plaza de la Constitución.

Así lo anunció este miércoles la concejala de Educación y Universidade, Patricia Cons, quien agradeció a la autora haber aceptado esta responsabilidad en una cita que abre el calendario de ferias del libro en Galicia.

El pregón tendrá lugar el jueves 23 a las 12:30 horas y dará inicio a cuatro días de actividad literaria en los que participarán ocho librerías y dos editoriales.

Cristina Otero es maestra de música y especialista en Educación para la Justicia Global y Cooperación Internacional. Compagina su labor docente en el CEIP Ángela Ruiz Robles con la investigación, ya que actualmente trabaja en su tesis doctoral en la Universidade da Coruña. Además, es autora del libro infantil Xanelas ao mundo, una obra inspirada en su experiencia en distintos contextos educativos.

La programación incluye numerosas actividades dirigidas al público infantil, como talleres, cuentacuentos y teatro, además de propuestas musicales y presentaciones literarias. Entre ellas, destacan espectáculos como ‘Alicia’ de Pedras de cartón o ‘Contos de lobo’ de Ghazafelhos, así como la presentación musical del propio libro de la pregonera.

El programa se completa con encuentros literarios, charlas y presentaciones, entre ellas una conversación sobre ‘Begoña ou o pracer da amizade’, un coloquio sobre Sanar a memoria o una charla sobre la creación de manga en el panorama nacional. También habrá una lectura homenaje a Otero Pedrayo y la presentación de la traducción al gallego de ‘Medea’ y ‘Fedra’ de Séneca.

Durante los cuatro días de feria se celebrarán además firmas de libros con numerosos autores, en una cita que busca acercar la literatura al público y dinamizar el sector.

La feria permanecerá abierta de jueves a sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo con cierre una hora antes por la tarde.

La Feira do Libro está organizada por la Federación de Librarías de Galicia con la colaboración del Concello de Ferrol.

Consulta aquí toda la programación completa