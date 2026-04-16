Este viernes, V Olimpiada Robótica de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y entrega de premios

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Más de 140 estudiantes de ESO de distintos puntos de las provincias de A Coruña y de Lugo participan este viernes, día 17 de abril, entre las 9:30 y las 14:00 horas, en la V Olimpiada Robótica que organiza la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

Son un total de 33 equipos – 8 en la Categoría Promesas (1º y 2º de la ESO) y 25 en la Categoría Élite (3º y 4º de la ESO). Todos ellos, integrados por alumnado del IES Saturnino Montojo, del IES Ricardo Carvalho Calero y del Colegio Tirso de Molina de Ferrol, del IES As Telleiras de Narón, del IES Fin do Camiño de Fisterra, del CPR Fonteboa de Coristanco y del IES Perdouro de Burela.

De 9:30 la 13:30 horas, en el Pabellón Municipal de Esteiro los participantes tendrán que superar tres retos: Segue líñas + “Barrendeiro” + Competición de Sumo.

Ya a las 13:30 horas, en el salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol e procederá a la entrega de Premios de la V Olimpiada Robótica, por parte de Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social; Marcos Míguez, director del Campus Industrial de Ferrol y Vicente Díaz, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF)