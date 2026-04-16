Las entidades sociales de Ferrol se unen para promover la X Solidaria en la declaración de renta

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El viernes 17 de abril de 2026, a las 11:30 horas en la plaza de Amboage de Ferrol, las entidades sociales ferrolanas que representan al Tercer Sector se unen para animar al vecindario a marcar el recuadro 106 del IRPF, conocido como X Solidario, y destinar así el 0,7% de sus impuestos a Actividades de Interés Social.

Durante el acto, representantes y usuarios de las entidades participantes formarán una gran X humana, portando paraguas naranjas, símbolo de la campaña, en una acción visual y reivindicativa que busca llamar a la participación del vecindario. Los paraguas empleados en la acción fueron cedidos por el Centro Comercial Abierto A Magdalena.

Participan las entidades: Secretariado Gitano, ASPANEPS, AFAL, ASPANEMI, Saúde Mental Ferrol, Asotrame, ASCM, Teima, COGAMI, Chamorro, Párkinson Ferrol, ALCER Ferrol y Dignidad.

Marcar el X Solidario no implica pagar más ni recibir menos en la declaración, y permite financiar programas sociales que mejoran la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. En Galicia, cerca de 600.000 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social.