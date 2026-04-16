Valdoviño completou as prazas na terceira e última etapa pola Ruta Costeira

16 abril, 2026

Campelo

O Concello de Valdoviño completaba este xoves as prazas na terceira e última etapa pola Ruta Costeira, que guiará a firma Portal Norte este sábado día 18 con saída ás 10.00 horas do estacionamento da praia de Outeiro.

Por diante, 12 km ata alcanzar Campelo. Un espectacular percorrido pola franxa litoral de Meirás con vistas privilexiadas e paradas imprescindibles, entre outras, no Faro de Punta Frouxeira ou na ermida da Virxe do Porto.

O proxecto, que impulsa a Concellería de Cultura e Turismo, iniciábase na Semana Santa, promocionando un percorrido único de Norte a Sur por Valdoviño, dende Porto do Cabo en Vilarrube ata Campelo en Meirás.

