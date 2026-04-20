ASCM organiza la III edición de su MercaLIBRO Solidario en Esteiro, Ferrol

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ASCM organiza la III edición de su MercaLIBRO Solidario. Este evento se celebra del 21 al 24 de abril en rúa Fernando VI, bloque 3 baixo (Esteiro), en horario de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro.

Durante los cuatro días de la MercaLIBRO Solidario, los asistentes podrán disfrutar de una amplia y variada selección de libros. Esta diversidad permite que cada visitante encuentre algo especial, convirtiendo la experiencia en una oportunidad no solo de adquirir libros a precios accesibles, sino también de redescubrir el valor de la lectura como herramienta de aprendizaje, ocio y crecimiento personal.

Además de la venta de libros, el evento contará con momentos con sorpresas, pequeños obsequios y propuestas que contribuirán a crear un ambiente familiar, cercano y acogedor. Se trata de un espacio donde compartir, aprender y disfrutar, siempre desde una perspectiva solidaria y participativa.

Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es su fiabilidad social. Todos los fondos recaudados durante la MercaLIBRO solidario se destinarán a apoyar los proyectos que ASCM desarrolla a lo largo del año. Estos proyectos están enfocados en mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, su integración laboral y su participación plena en la vida social.

Desde la organización, se invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria, que combina cultura y compromiso de una forma sencilla pero muy significativa. Participar en la MercaLIBRO no es solo adquirir un libro, sino también contribuir a una causa que impacta positivamente en muchas vidas.

Cada libro que se compra, cada visita y cada gesto de apoyo cuentan. Por eso, animamos a la vecinanza, familia, estudiantes y amantes de la lectura a acercarse, disfrutar del evento y formar parte de este proyecto colectivo.