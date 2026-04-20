ASCM organiza la III edición de su MercaLIBRO Solidario en Esteiro, Ferrol

20 abril, 2026 Dejar un comentario 67 Vistas

ASCM organiza la III edición de su MercaLIBRO Solidario. Este evento se celebra del 21 al 24 de abril en rúa Fernando VI, bloque 3 baixo (Esteiro), en horario de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro.

Durante los cuatro días de la MercaLIBRO Solidario, los asistentes podrán disfrutar de una amplia y variada selección de libros. Esta diversidad permite que cada visitante encuentre algo especial, convirtiendo la experiencia en una oportunidad no solo de adquirir libros a precios accesibles, sino también de redescubrir el valor de la lectura como herramienta de aprendizaje, ocio y crecimiento personal.

Además de la venta de libros, el evento contará con momentos con sorpresas, pequeños obsequios y propuestas que contribuirán a crear un ambiente familiar, cercano y acogedor. Se trata de un espacio donde compartir, aprender y disfrutar, siempre desde una perspectiva solidaria y participativa.

Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es su fiabilidad social. Todos los fondos recaudados durante la MercaLIBRO solidario se destinarán a apoyar los proyectos que ASCM desarrolla a lo largo del año. Estos proyectos están enfocados en mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, su integración laboral y su participación plena en la vida social.

Desde la organización, se invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria, que combina cultura y compromiso de una forma sencilla pero muy significativa. Participar en la MercaLIBRO no es solo adquirir un libro, sino también contribuir a una causa que impacta positivamente en muchas vidas.

Cada libro que se compra, cada visita y cada gesto de apoyo cuentan. Por eso, animamos a la vecinanza, familia, estudiantes y amantes de la lectura a acercarse, disfrutar del evento y formar parte de este proyecto colectivo.

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