Ortigueira abre el plazo para adquirir 41 parcelas en el Polígono Industrial de A Rega

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Este lunes 20 de abril, se abre el plazo de presentación de ofertas para la adquisición de 41 parcelas de suelo empresarial situadas en el Polígono Industrial de A Rega, en Ortigueira. Se trata de terrenos de titularidad autonómica pertenecientes a la Oferta Pública Permanentede Xestión do Solo de Galicia (XESTUR, S.A.).

Este proceso, impulsado por la Xunta de Galicia, tiene como objetivo principal regular la venta de parcelas permitiendo formas flexibles de pago. Con ello se busca facilitar el asentamiento de nuevas empresas, posibilitar la ampliación de las ya existentes y convertir la zona en un polo de atracción de nuevas industrias, favoreciendo la generación de empleo.

El modelo de adjudicación de esta oferta pública permanente establece un marco mucho más favorable para autónomos y tejido empresarial. Entre estas condiciones destacan la regulación de la venta admitiendo formas de pago flexible u ofertas a la baja; la aplicación de precios bonificados como mínimos para las parcelas con pagoflexible; o la admisión de ofertas a la baja para determinadas parcelas.

Cualquier persona física o jurídica puede presentar su solicitud. Además, podrán presentarse ofertas tanto de forma individual como conjunta, siempre que estas últimas sean sobre parcelas colindantes.

Presentación de Proposiciones

El procedimiento establece que, una vez recibida una oferta, Xestur la publicará en su página web. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 15 días durante el cual podrán presentarse ofertas distintas sobre esa misma parcela. Las parcelas que no se adjudiquen se mantendrán en oferta permanente hasta su adjudicación.

Las proposiciones deben presentarse por las siguientes vías: en el Registro General de la Xunta de Galicia, en el Edificio Administrativo de San Caetano (Santiago de Compostela); en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigido a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A., Complexo Administrativo San Lázaro s/n, 15703, Santiago de Compostela.

En caso de presentar las ofertas en lugares diferentes al registro de la Xunta, es obligatorio remitir el mismo día de la presentación un correo electrónico a xestur@xesturgalicia.com. En el correo se debe indicar la presentación de la oferta y el lugar donde se realizó.

Para consultar el pliego de bases completo, los interesados pueden acceder a la página oficial: www.xesturgalicia.com.