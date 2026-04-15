El Concello de Ferrol organiza una charla sobre la regularización de la población migrante en la Casa Solidaria

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Ferrol celebrará este jueves 16 de abril una charla informativa dirigida a la población migrante sobre el proceso de regularización extraordinaria de 2026. La sesión tendrá lugar a las 11:30 horas en la Casa Solidaria, en su segundo piso.

La iniciativa, impulsada por la concejalía de Política Social, busca ofrecer asesoramiento jurídico especializado en materia de extranjería, abordando aspectos clave como la obtención y renovación de permisos de residencia, la homologación de títulos, la reagrupación familiar o el acceso a la nacionalidad.

La charla se enmarca dentro del Plan de Inclusión Social del Concello, desarrollado en el contexto de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia y cofinanciado por la Unión Europea a través del programa FSE+ Galicia 2021-2027.

La sesión será impartida por una asesora especializada en extranjería y contará con la presencia de la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro.

Desde el Concello destacan que este tipo de acciones forman parte del servicio de asesoramiento técnico dirigido a personas inmigrantes, con el objetivo de facilitar su integración y acceso a derechos en el marco de la normativa vigente en España.