Ferrol se moviliza en apoyo a Julieta con un festival solidario contra el síndrome de Rett

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La ciudad de Ferrol se volcará este domingo 19 de abril en una jornada solidaria a favor de la investigación del síndrome de Rett, con la celebración del evento ‘Bailando por Julieta’ en el pabellón de Esteiro.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por la concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, recibió a Lucía García, madre de Julieta, la niña ferrolana diagnosticada con esta enfermedad rara. Durante el encuentro, el regidor trasladó el apoyo del Concello a la familia y destacó la importancia de la implicación social para avanzar en la investigación.

“Unímonos como cidade para que Julieta e tantos outros nenos e nenas teñan a oportunidade dun futuro mellor. A investigación é clave, e só será posible co compromiso de todos e todas”, señaló el alcalde.

El evento solidario se desarrollará a lo largo de toda la jornada, desde las 9:00 hasta las 14:30 horas y, tras una pausa, continuará de 16:00 a 20:00 horas, con un programa repleto de actividades dirigidas a todos los públicos.

Entre las propuestas destacan exhibiciones de yoga, zumba y danza urbana, así como actuaciones de escuelas de baile de la comarca. También participarán los más pequeños con las categorías de base de clubes como O Parrulo Ferrol, Cidade de Narón y Unidade de Fene.

Desde el Concello animan a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria, subrayando que cada gesto cuenta en la lucha contra esta enfermedad. “Cada asistencia, cada entrada, cada aplauso e cada xesto de apoio suma”, apuntó José Manuel Rey Varela, quien confía en que Ferrol vuelva a demostrar su compromiso y solidaridad con Julieta y su familia.