Más del 56% de las familias atendidas por CaixaProinfancia en Ferrol son monoparentales

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Más de la mitad de las familias usuarias del programa CaixaProinfancia en Ferrol son monoparentales, según los datos dados a conocer en la mesa institucional celebrada este miércoles en el Concello.

En el encuentro participaron representantes municipales y autonómicos, así como responsables de la Fundación «la Caixa» y de la Asociación Dignidad Galicia, entidades implicadas en el desarrollo de este programa dirigido a menores en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las cifras presentadas, entre los años 2017 y 2025 el 56% de las familias beneficiarias en la ciudad eran monoparentales, mientras que el 62% contaban con un solo hijo. Durante el pasado año 2025, el programa atendió a un total de 92 niños y niñas pertenecientes a 57 familias.

El programa CaixaProinfancia está orientado a menores de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o exclusión social, con el objetivo de romper el ciclo de la desigualdad y facilitar el acceso a oportunidades educativas. En este sentido, la mayoría de los beneficiarios recibieron apoyo en refuerzo educativo, seguido de actividades de educación no formal y tiempo libre, apoyo familiar y atención psicoterapéutica.

Durante la reunión, la concejala de Política Social, Rosa Martínez, destacó que uno de los objetivos del gobierno local es garantizar el bienestar de la infancia, cubriendo tanto las necesidades básicas como los servicios de atención especializados.

Por su parte, la concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes, subrayó la importancia del trabajo en red para detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer una atención integral a las familias. En la misma línea, la edila de Educación, Patricia Cons, aseguró que los menores contarán con el apoyo educativo necesario en cada etapa.

El programa se desarrolla en un total de 155 municipios de toda España y se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030 de la Unión Europea, que sitúa la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad.