Apertura de nueva pescadería en la lonja de Barallobre

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La Cofradía de Pescadores de Barallobre anuncia con «enorme ilusión» la apertura de su nueva pescadería el próximo 17 de abril, ubicada en la propia lonja de Barallobre, en el Porto de Barallobre (Fene).

Este ilusionante proyecto ha sido posible gracias al apoyo de los fondos GALP y de la Consellería do Mar, que han contribuido tanto a la realización de las obras como al equipamiento del establecimiento, permitiendo hacer realidad una iniciativa muy esperada por la Cofradía.

Con motivo de la inauguración, la Cofradía ofrecerá un obsequio a los 20 primeros clientes que visiten la pescadería, así como precios especiales durante la jornada de apertura, en una fecha que desean compartir con todos los vecinos. El horario de apertura será de lunes a viernes: de 09:30 a 13:30 horas y los sábados: de 09:30 a 12:00 horas.

El principal objetivo de esta nueva pescadería es acercar directamente al consumidor los productos procedentes de sus barcos, apostando con firmeza por un modelo de producto de kilómetro 0, de proximidad, con la máxima frescura y a precios justos tanto para los armadores como para el cliente final. Se trata de un paso muy importante para seguir fortaleciendo el vínculo entre el mar y la comunidad.

El patrón mayor de la Cofradía, Jorge López, destacó: «La Cofradía de Barallobre, debido a la situación actual de las capturas, está llevando a cabo desde hace unos años un proceso de diversificación de sus actividades para poder seguir ofreciendo sus servicios como viene haciendo desde hace más de 100 años. Algunos de estos proyectos incluyen la depuración de moluscos, cetárea, congelado, conservas, nuevos formatos de envasado, pescadería y otros servicios relacionados con el mar, con el objetivo de mantener la viabilidad de la entidad y del sector. Al mismo tiempo, buscamos dar servicio tanto al público local de los ayuntamientos colindantes de la ría, como a la hostelería, tanto a nivel local como nacional, mediante el envío de nuestros productos a través de mensajería».

«Ya en 2004 fuimos pioneros al iniciar la depuración de nuestros moluscos bivalvos con la puesta en marcha de una depuradora dentro de la propia lonja, lo que nos permitió comenzar la venta directa tanto a particulares como a la hostelería. De este modo, completamos todo el proceso: desde la extracción del producto en nuestros bancos de la ría de Ferrol hasta su llegada a la mesa de nuestros clientes».

Desde la Cofradía «queremos transmitir que afrontamos esta nueva etapa con muchísima ilusión y entusiasmo, convencidos de que este proyecto será un éxito y contribuirá a dar un impulso al sector, a la economía local y a la puesta en valor de nuestros productos del mar».