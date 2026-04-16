A Deputación da Coruña entrega os seus premios culturais este xoves na V Gala da Cultura

Entregaranse os galardóns ás gañadoras e gañadores dos dezanove premios convocados polo departamento provincial de Cultura durante o último ano, nunha edición que incorpora novas categorías como os premios audiovisuais e de deseño.
A Gala da Cultura da Deputación da Coruña chega este xoves 16 de abril (Teatro Colón, 19:00 horas), á súa quinta edición para converterse un ano máis no escaparate da creación cultural galega e consolidarse como unha cita de referencia na que teñen visibilidade e recoñecemento o traballo e o talento de artistas, escritoras e escritores, músicos e músicas, creadoras e creadores audiovisuais, deseñadoras e deseñadores e proxectos culturais da provincia.
Ao escenario do Colón subirán para recibir o seu galardón as gañadoras e gañadores dos premios convocados polo departamento provincial de Cultura no ano 2025, nunha edición que incorpora ademais novas categorías como os premios audiovisuais e de deseño.
A gala estará centrada nesta edición en honrar a sorte como parte da identidade e da cultura galegas, cunha proposta artística e escenográfica ao redor dos sanandresiños de Santo André de Teixido como símbolo principal do evento, que na última semana está tamén a decorar a fachada do teatro.
Presentarán a velada a xornalista Susana Pedreira e o actor e músico Xoán Fórneas, nunha gala con dirección artística de Thais Suárez e coa actuación musical de Caamaño&Ameixeiras. A entrada é de balde e o público poderá acceder ao Teatro Colón desde as 18:30 horas, momento da apertura de portas.
A deputada de Cultura, Natividade González, destaca que esta quinta edición da Gala da Cultura «volve converter o Teatro Colón nun punto de encontro para recoñecer e poñer en valor o inmenso talento creativo que hai no noso país», e subliña que a cita permite «visibilizar o traballo de persoas e proxectos que enriquecen a cultura galega desde ámbitos moi diversos».
As persoas premiadas son:
Premio Begoña Caamaño á acción cultural pola igualdade de xénero: Mala Herba Producións (modalidade iniciativa) e Illa Bufarda (modalidade traxectoria).
Premio Luis Seoane de Deseño: D-Due.
Premio José Gil de Cinema en Galego: Ángela Andrada (guión de longametraxe de ficción en lingua galega), Borja Casal Fraga (guión de longametraxe documental en lingua galega) e Margarita Ledo Andión (traxectoria).
Premio Jesús Núñez de Arte Gráfica: Regina Giménez.
Premio Luis Ksado de Creación Fotográfica: Juan de la Quintana.
Certame de Arte Isaac Díaz Pardo: Ana Gesto Beiroa.
Premio Torrente Ballester de Narrativa: Estro Montaña (modalidade lingua galega) e Pablo Escudero Abenza (modalidade lingua castelá).
Premio Castelao de Banda Deseñada: Manuel Barreiro e Elías Taño (modalidade xeral) e Giovanna Lopalco (modalidade infantil e xuvenil).
Premio Manuel Murguía de Ensaio: Xosé Manoel Núñez Seixas.
Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil: Antía Yáñez Rodríguez.
Concurso Quero Cantar: Gael Ares (categoría infantil) e Emma Pérez e Candela Caamaño (categoría xuvenil).
Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical: Aitor Vázquez Torres (modalidades orquestra e ensemble)
Concurso Fran Pérez ‘Narf’ para grupos e artistas musicais: Belém Tajes.