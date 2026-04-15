GHP presenta novedades sobre los puertos de cruceros en que se incluye Ferrol

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Se dan a conocer los proyectos de Sevilla y Ferrol mientras Las Palmas se prepara para acoger Seatrade Cruise Med 2026.

Global Ports Holding (GPH), el mayor operador de puertos de cruceros del mundo, presentó las novedades de su cartera en el Mediterráneo occidental durante la feria Seatrade Cruise Global, incluyendo información actualizada sobre los puertos de cruceros de Sevilla, Ferrol y Las Palmas.

En la rueda de prensa se presentaron los proyectos recién adjudicados en Sevilla y Ferrol, lo que supone un paso más en el crecimiento continuo de GPH en España, al tiempo que se destacó el Puerto de Cruceros de Las Palmas como próximo destino anfitrión de Seatrade Cruise Med en septiembre de 2026.

El Puerto de Cruceros de Sevilla, situado a orillas del río Guadalquivir en el corazón de la ciudad, representa un destino de cruceros interior único con un gran potencial tanto en el segmento de cruceros como en el de navegación de recreo. El proyecto se centrará en mejorar las infraestructuras, elevar la calidad de los servicios a los pasajeros y reforzar la integración del puerto con el entorno urbano.

El puerto de cruceros de Ferrol, situado en Galicia, ofrece acceso a un destino conocido por su patrimonio cultural, sus paisajes costeros y sus auténticas experiencias regionales. El desarrollo del puerto impulsará el aumento de la actividad de cruceros, al tiempo que preservará el carácter y la identidad del destino.

Francesc Grau, GPH Regional Director West Med, comentó: «Sevilla y Ferrol representan dos oportunidades muy distintas dentro de nuestra cartera del Mediterráneo occidental. Aunque de carácter muy diferente, ambos destinos ofrecen un gran potencial de crecimiento gracias a una inversión específica, la experiencia operativa y la estrecha colaboración con las partes interesadas locales. Nuestro objetivo es posicionar cada puerto de manera que se potencie su identidad única, al tiempo que se ofrece una experiencia coherente y de alta calidad a las compañías de cruceros y a sus pasajeros».

La infraestructura del puerto de cruceros de Las Palmas, recientemente construida e inaugurada, establece un nuevo referente en cuanto al diseño de terminales sostenibles y centradas en el pasajero. El puerto también actúa como un importante centro de conexiones en el Atlántico y como puerta de entrada entre Europa, África y América. De cara al futuro, Las Palmas acogerá la feria Seatrade Cruise Med en su nueva terminal en septiembre de 2026, lo que atraerá al sector mundial de los cruceros a las Islas Canarias y reforzará aún más la importancia estratégica del destino.

Susana Gutierrez, General Manager GPH Canary Islands comentó: «Las Palmas goza de una posición única, tanto como centro estratégico como destino por derecho propio, respaldada por la solidez de nuestra amplia red de las Islas Canarias, que incluye a Fuerteventura y Lanzarote. Acoger Seatrade Cruise Med en 2026 supone un hito importante, no solo para el puerto, sino para las Islas Canarias en su conjunto. Refleja la solidez de nuestra infraestructura, nuestra conectividad y nuestra capacidad para reunir a la comunidad mundial de cruceros en múltiples destinos que siguen creciendo tanto en escala como en ambición».

El director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás, destacó durante su intervención la importancia de la llegada de Global Ports a Ferrol. Una ciudad que lleva siglos «abierta al mar», y en la que este proyecto viene a completar la pieza que faltaba: «reforzar el tráfico de cruceros con una terminal cuyas capacidades reflejen el potencial turístico de la ciudad y de la región.

Para lograrlo, buscamos al mejor operador de terminales del mundo… y lo encontramos. Global Ports desarrollará, con la plena colaboración de la Autoridad Portuaria y de las autoridades locales y regionales, la captación de líneas de cruceros y sus escalas, así como una variedad de servicios en tierra para los pasajeros de cruceros», destacó Jesús Casás, quien también hizo hincapié en la inversión prevista por la empresa con el objetivo de cuadruplicar el número de pasajeros y escalas para 2030.

«¡Nuestro Puerto de Ferrol, con capacidad para acoger a cualquier crucero del mundo, da la bienvenida a Global Ports Holding y a todas las compañías navieras!», concluyó el director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, anunció en la feria de cruceros más grande del mundo, que el Puerto de Las Palmas acogerá Seatrade Med 2026 los días 16 y 17 de septiembre. Al respecto, declaró: «Estamos muy orgullosos de que el Puerto de Cruceros de Las Palmas vaya a acoger Seatrade Med el próximo mes de septiembre. Es la primera vez que el evento se celebra en nuestra ciudad y estamos plenamente comprometidos para garantizar que esta edición refleje el auge actual del sector de los cruceros en los puertos de la provincia de Las Palmas, donde se esperan 2,1 millones de pasajeros de cruceros en 2025».

Beatriz Calzada también expresó su agradecimiento a Global Ports Holding y a su operador en las Islas Canarias, Global Ports Holding, por su compromiso con los puertos de Las Palmas, y afirmó: «Su inversión en la transformación de las tres terminales de cruceros de Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario ha sido fundamental para situar a toda nuestra provincia a la vanguardia del sector de los cruceros y satisfacer os requisitos más exigentes de las compañías navieras. Valoramos enormemente nuestra estrecha relación con ellos y estamos convencidos de que esta colaboración seguirá dando sus frutos a largo plazo».

Gracias a su creciente presencia en España, GPH sigue reforzando su oferta en el Mediterráneo occidental, combinando centros de operaciones consolidados con destinos emergentes para ofrecer una red de cruceros más diversificada. La incorporación de Sevilla y Ferrol, junto con el desarrollo continuo de Las Palmas, refleja el compromiso a largo plazo de GPH de invertir en infraestructuras, mejorar el atractivo de los destinos y apoyar el crecimiento sostenible en toda la región.

Mientras Seatrade Cruise Global reúne a las principales partes interesadas del sector, Global Ports Holding destacó su enfoque continuo en el apoyo a los destinos de cruceros a través de la inversión en infraestructuras, la experiencia operativa y la colaboración local.