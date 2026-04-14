Valdoviño activa un programa de prevención de riesgos digitales «Creciendo entre pantallas»

14 abril, 2026 Dejar un comentario 82 Vistas

 El Ayuntamiento de Valdoviño activa el programa de prevención de riesgos digitales dirigido a familias “Creciendo entre pantallas” y abre las inscripciones para los dos primeros talleres, programados para el jueves 23 de abril y el jueves 7 de mayo. En ambos casos, a las 16:30 horas en el centro sociocomunitario.

La participación es gratuita, con plazas limitadas, y las reservas pueden realizarse presencialmente en la consejería de Servicios Sociales municipales (planta baja del ayuntamiento); por teléfono al 981 48 70 41, extensión 5, o por correo electrónico a servicios.sociais@concellodevaldovino.com.

Con este programa, financiado por el Pacto Estatal contra la Violencia de Género, la concejala de la zona, Rosana García, señala que el Ayuntamiento busca promover un uso responsable y seguro de Internet, especialmente frente a contenidos inapropiados para la edad —pornográficos o violentos—; sensibilizar sobre el impacto de las tecnologías en el desarrollo y la salud emocional y física; promover hábitos saludables, autocontrol y responsabilidad en el uso de dispositivos digitales, y promover pautas para la desconexión y el equilibrio digital.

Y ADEMÁS…

El Ayuntamiento recuerda que el plazo de inscripción para el taller «Bienestar emocional en las familias» permanece abierto, el cual será impartido por personal técnico del centro Quérote+ este jueves 16 de abril a las 16:30 horas en Valdoviño, siempre y cuando se reúna un número mínimo de participantes.

Lea también

Bestiero pídelle ao Goberno un novo impulso para que o nó de transición xusta das Pontes cree empresas canto antes

Destacou tras unha visita á empresa Prometal que as novas concesións a compañías vinculadas aos …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *