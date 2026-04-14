Valdoviño activa un programa de prevención de riesgos digitales «Creciendo entre pantallas»

El Ayuntamiento de Valdoviño activa el programa de prevención de riesgos digitales dirigido a familias “Creciendo entre pantallas” y abre las inscripciones para los dos primeros talleres, programados para el jueves 23 de abril y el jueves 7 de mayo. En ambos casos, a las 16:30 horas en el centro sociocomunitario.

La participación es gratuita, con plazas limitadas, y las reservas pueden realizarse presencialmente en la consejería de Servicios Sociales municipales (planta baja del ayuntamiento); por teléfono al 981 48 70 41, extensión 5, o por correo electrónico a servicios.sociais@concellodevaldovino.com.

Con este programa, financiado por el Pacto Estatal contra la Violencia de Género, la concejala de la zona, Rosana García, señala que el Ayuntamiento busca promover un uso responsable y seguro de Internet, especialmente frente a contenidos inapropiados para la edad —pornográficos o violentos—; sensibilizar sobre el impacto de las tecnologías en el desarrollo y la salud emocional y física; promover hábitos saludables, autocontrol y responsabilidad en el uso de dispositivos digitales, y promover pautas para la desconexión y el equilibrio digital.

Y ADEMÁS…

El Ayuntamiento recuerda que el plazo de inscripción para el taller «Bienestar emocional en las familias» permanece abierto, el cual será impartido por personal técnico del centro Quérote+ este jueves 16 de abril a las 16:30 horas en Valdoviño, siempre y cuando se reúna un número mínimo de participantes.