‘Localízate no teu comercio local!’, acerca el comercio de proximidad a la juventud en Ferrol

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, visitaron este martes la unidad móvil de la iniciativa ‘Localízate no teu comercio local!’, instalada en la plaza de Amboage.

La actividad, impulsada por la Xunta de Galicia, tiene como objetivo acercar el comercio de proximidad a la juventud, fomentando su conocimiento e implicación. En ella participa alumnado de Ferrol y su comarca, que ha presentado diferentes proyectos orientados a mejorar la conexión entre los negocios locales y las nuevas generaciones.

Durante la jornada, estudiantes del CIFP Rodolfo Ucha, del IES Canido, del CIFP Ferrolterra y del CPR Arenales tomaron parte en una gymkana en la que interactuaron con distintos establecimientos de la ciudad. A través de diversas pruebas, los jóvenes trabajaron aspectos como la iniciativa emprendedora y la concienciación sobre la importancia de la economía local. El equipo ganador fue el del CIFP Ferrolterra.

El alcalde destacó la importancia de apoyar al comercio local, especialmente tras las dificultades atravesadas en los últimos años. En este sentido, señaló que “cada vez que se levanta unha persiana estase a dar vida á cidade”, subrayando además que el sector contará con el respaldo del Concello mediante iniciativas como esta.

Por último, José Manuel Rey Varela agradeció a la Xunta de Galicia la puesta en marcha de este tipo de campañas, que en esta ocasión han recalado en la ciudad departamental.