A Deputación da Coruña leva a Ferrolterra un ciclo de masterclass de teatro

A deputada Rosa Ana García e o alcalde de Valdoviño, Alberto Fernández, asistiron este lúns á primeira sesión, celebrada no CPI Atios de Valdoviño.
A Deputación da Coruña puxo en marcha en Valdoviño un ciclo de masterclass de iniciación ao teatro que percorrerá varios concellos de Ferrolterra co obxectivo de achegar as artes escénicas á mocidade e ao conxunto da cidadanía.
A primeira sesión desenvolveuse no CPI Atios, en horario de mañá e dirixida ao alumnado do centro, e contou coa asistencia do alcalde de Valdoviño, Alberto Fernández, e da deputada de Industria e Emprego, Rosa Ana García, que quixo acompañar o inicio desta iniciativa formativa e cultural.
O programa continuará nos vindeiros días no IES Punta Candieira de Cedeira, o 14 de abril, e no IES de Ortigueira, o 30 de abril, para rematar cunha sesión aberta ao público na Casa da Cultura de Neda o 9 de maio.
As masterclass están impartidas por Juan Anillo e Nortan Palacio, dous profesionais cunha ampla traxectoria no ámbito da interpretación e da formación teatral, que ofrecen unha aproximación práctica ao feito escénico. Durante as sesións trabállanse aspectos como a voz, a expresión corporal, o uso do espazo, a improvisación ou a xestión emocional.
A proposta busca non só introducir ás persoas participantes no mundo da interpretación, senón tamén fortalecer habilidades como a comunicación, a creatividade, a confianza persoal ou a capacidade de relación, especialmente entre a mocidade.
No caso da sesión final en Neda, a actividade será aberta ao público en xeral, gratuíta e con prazas limitadas, polo que será necesaria inscrición previa na biblioteca municipal da localidade.