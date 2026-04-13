El alumnado de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) disputa su tradicional concurso de catapultas impresas en 3D

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Un año más, el alumnado del segundo curso del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, titulación que se imparte en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), echó mano de todo su ingenio y creatividad para construir una catapulta empleando la impresión 3D.

El concurso tuvo lugar, este lunes 13 de abril, entre las 9:00 y las 11:00 horas, en el Edificio de Talleres del Campus Industrial de Ferrol. El objetivo de este reto, propuesto por los profesores Fran González y José Antonio Pérez en el marco de la materia “Sistemas Mecánicos”, era el diseñar un componente mecánico fabricado mediante impresión 3D que hiciera de palanca para lanzar un proyectil esférico, de 25 gramos de peso y un diámetro de 40 milímetros, y que este alcanzara a un pequeño muñeco de color verde.

Tal y como explican los dos docentes de la Universidade da Coruña (UDC), la función del componente diseñado no era otra que la de almacenar la energía elástica y liberarla en el momento del lanzamiento del proyectil. El primer premio fue para el equipo XXXX quien lanzó el bollo a tan sólo 58 centímetros del muñeco. El segundo galardón recayó en ImpulsoX después de dejar el bollo a 70 centímetros de distancia del objetivo marcado.

Todo el alumnado participante en el concurso recibirá 0,4 puntos más en la nota final materia por “participación digna”. Los 0,6 puntos restantes que estaban en juego serán asignados de forma inversamente proporcional al menor descuido distancia obtenida por cada uno de los equipos en sus lanzamientos.

Foto 1: integrantes de los dos equipos ganadores, XXXX y ImpulsoX, al final del Concurso de Catapultas que tuvo lugar, este lunes 13 de abril, en el Edificio de Apoyo al Estudio del Campus Industrial de Ferrol. Foto 2: uno de los equipos participantes en el Concurso de Catapultas que organizan, cada año, los profesores Fran González y José Antonio Pérez.



