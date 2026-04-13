Los mayores de Ortigueira disfrutan de una jornada de convivencia y cultura en su visita a Cee

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Un numeroso grupo de vecinos de Ortigueira viajó recientemente hasta A Costa da Morte para participar en una nueva salida del programa de viajes para mayores que organiza el Concello. Esta excursión tuvo como parada principal la villa de Cee, donde los asistentes disfrutaron de una calurosa acogida y pudieron profundizar en la historia que une a ambos municipios, especialmente a través de la visita guiada al Museo Fernando Blanco.

El director del centro recibió a la expedición ortegana destacando la «doble conexión» que existe entre las dos localidades. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recuerdo a Manuel Rebollar, un músico nacido en Ortigueira que dejó una huella imborrable en Cee como director de su histórica Banda de Música entre los años 1927 y 1940. Esta anécdota sirvió para ilustrar cómo los lazos personales y culturales han mantenido unidos a estos dos puntos de la geografía gallega durante casi un siglo.

Además de los vínculos personales, la visita sirvió para poner en valor el inmenso legado de la emigración en la educación. Los mayores pudieron conocer la historia de Fernando Blanco de Lema en Cee y compararla con el orgullo que siente Ortigueira por ser uno de los ayuntamientos de Galicia con más escuelas de indianos.

Se recordó con especial mención el esfuerzo de las Sociedades Gallegas de Instrucción en Cuba, que financiaron la construcción de ocho escuelas en nuestro municipio, un hito que los vecinos compartieron con sus anfitriones durante el recorrido.

Esta salida se enmarca en las actividades de ocio activo y convivencia que el Concello promueve para los mayores del municipio.