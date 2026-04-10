Rey Varela y Martina Aneiros visitan al alumnado del Programa Integrado de Empleo del Concello

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó este viernes al alumnado del Programa Integrado de Empleo del Concello, acompañado de la delegada de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros, en una iniciativa en la que actualmente participan un total de 100 personas en situación de desempleo.

La visita tuvo lugar en el Centro de Empleo, donde el regidor pudo conocer de primera mano el desarrollo de este programa formativo, cuyo objetivo principal es mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de sus participantes. El proyecto se desarrolla entre los meses de octubre de 2025 y 2026.

Esta iniciativa está cofinanciada por la Xunta de Galicia y el SEPE, y contempla, tras la fase formativa, la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas de la comarca.

Los itinerarios formativos están orientados a sectores con alta demanda como la alimentación, el textil o la logística, entre otros. Según los datos facilitados, el programa alcanza un nivel de inserción laboral cercano al 40%, con algunos colectivos que llegan incluso al 100%, lo que refleja las buenas perspectivas de esta iniciativa.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de este tipo de programas, que “acompañan a cada participante e que teñen moi

presente a realidade do tecido empresarial, son imprescindibles”. En este sentido, subrayó que una de las claves de su éxito radica en el equilibrio entre la formación ofrecida y las necesidades del mercado laboral.

Asimismo, José Manuel Rey Varela puso en valor el impacto social del programa, señalando que la posibilidad de acceder a un empleo “permite reducir desigualdades e, sobre todo, devolver confianza e esperanza a moitas persoas”, recordando que detrás de cada participante “hai unha historia e un compromiso con ampliar os seus coñecementos”.