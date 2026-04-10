El Baxi Ferrol afronta su tercer partido en una semana recibiendo este sábado en A Malata al todopoderoso Casademont Zaragoza

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El Baxi Ferrol afronta este sábado un exigente compromiso en la Liga Femenina Endesa, en el que recibirá en el Pabellón de A Malata al potente Casademont Zaragoza, actual líder de la competición y clasificado para la Final Six de la Euroliga, a partir de las 19:00 horas, en la 28ª jornada.

En la previa del encuentro, tanto el preparador físico, Álvaro Alonso, como el técnico, Lino López, coincidieron en la rueda de prensa previa, patrocinada por Ártabro Tech, en destacar la exigencia del tramo final de temporada, especialmente en el plano físico.

Álvaro Alonso subrayó la carga de trabajo acumulada en los últimos días, con tres partidos en apenas ocho jornadas ante rivales de gran potencia física. “Estamos centrados en recuperar y en llegar en las mejores condiciones posibles al último partido de esta serie, a pesar de los desplazamientos largos”, explicó. En este sentido, incidió en la importancia del trabajo diario enfocado a la recuperación y a la prevención de lesiones, con el objetivo de mantener a la plantilla en el mejor estado posible.

El preparador físico también reconoció que el equipo llega con “buenas sensaciones y entusiasmo” a este tramo decisivo, pese a la dureza del calendario, marcado por la exigencia física de los rivales.

Por su parte, Lino López puso en valor el trabajo del cuerpo técnico en este apartado, destacando tanto la labor de Alonso como la de la fisioterapeuta del equipo, Silvia Millán. “Se puede ver en los partidos y en los entrenamientos. El trabajo es magnífico, muy individualizado con cada jugadora, enfocado en la mejora física y la prevención de lesiones”, señaló.

El entrenador también resaltó el mérito del equipo en una temporada exigente, en la que el Baxi Ferrol ha logrado asegurar la permanencia y mantiene opciones de acceder al playoff, lo que conllevaría una nueva clasificación para la Eurocup. “Lo más importante era conseguir un objetivo clave como la permanencia. Ahora queremos disfrutar, seguir creciendo y luchar por el siguiente premio”, afirmó.

Sobre el rival de este sábado, López no dudó en calificar al Casademont Zaragoza como “el mejor equipo de la liga”, destacando su profundidad de plantilla, talento y ritmo de juego. “Exigen físicamente durante los cuarenta minutos. Será una gran oportunidad para competir y también para ver a algunas de las mejores jugadoras del mundo, que muy pronto estarán en la WNBA”, apuntó.

Con este escenario, el Baxi Ferrol buscará ofrecer su mejor versión ante su afición en A Malata, en un duelo de máxima exigencia que pondrá a prueba su estado físico y competitivo en la recta final de la temporada.