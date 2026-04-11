A Deputación da Coruña destina preto de 800 000€ para financiar o persoal de 54 oficinas de turismo

O obxectivo é profesionalizar a atención ao visitante e garantir a apertura de puntos de información durante o 2026.
A Deputación da Coruña concedeu definitivamente o programa de subvencións DP0029/2026. Esta liña de axudas, impulsada polo Servizo de Promoción e Desenvolvemento Turístico, permitirá que un total de 54 concellos e agrupacións locais da provincia conten con financiamento para sufragar os gastos de persoal das súas oficinas de turismo durante o presente exercicio.
O investimento total mobilizado pola institución provincial ascende a 795 217,43 euros. Estas axudas están destinadas especificamente a municipios de menos de 50 000 habitantes, asegurando que as localidades con menores recursos poidan ofrecer un servizo de atención ao visitante de calidade e profesional.
O vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, destaca que este investimento «é clave para consolidar a provincia como un destino turístico sustentábel e ben xestionado». Segundo Regueira, «o persoal técnico das oficinas é o primeiro contacto que o viaxeiro ten co noso territorio; o seu traballo é fundamental para poñer en valor o patrimonio, a gastronomía e a paisaxe dos nosos concellos».
«O programa de subvencións responde a un compromiso coa equidade territorial, explica o vicepresidente. Isto é «especialmente importante nos concellos máis pequenos», que poderán «manter equipos cualificados sen comprometer os seus orzamentos», abunda.
As subvencións cobren desde a contratación directa de técnicos ata a externalización de servizos de información, garantindo que os puntos de atención —moitos deles situados en enclaves estratéxicos como o Camiño de Santiago, as Fragas do Eume ou a Costa da Morte— permanezan operativos e atendidos por profesionais.
Listado de entidades beneficiarias e contías (DP0029/2026)
Concello / Beneficiario
Importe concedido
Concello da Capela
10 021,86 €
Concello da Laracha
16 887,25 €
Concello da Pobra do Caramiñal
18 387,75 €
Concello das Pontes de García Rodríguez
13 309,12 €
Concello de Ames
14 232,51 €
Concello de Ares
10 308,11 €
Concello de Arteixo
15 005,05 €
Concello de Arzúa
15 733,01 €
Concello de Betanzos
17 695,21 €
Concello de Boimorto
10 087,61 €
Concello de Boiro
19 195,72 €
Concello de Boqueixón
12 385,73 €
Concello de Cabanas
11 808,62 €
Concello de Camariñas
19 888,26 €
Concello de Carballo
19 311,14 €
Concello de Cariño
12 039,46 €
Concello de Carnota
17 348,94 €
Concello de Cedeira
16 079,28 €
Concello de Cee
15 848,44 €
Concello de Corcubión
14 117,09 €
Concello de Culleredo
17 233,52 €
Concello de Dumbría
12 847,43 €
Concello de Fene
10 017,88 €
Concello de Fisterra
17 233,52 €
Concello de Laxe
18 849,45 €
Concello de Malpica de Bergantiños
13 995,72 €
Concello de Melide
15 235,90 €
Concello de Miño
17 544,37 €
Concello de Moeche
10 388,11 €
Concello de Monfero
10 272,69 €
Concello de Mugardos
10 423,54 €
Concello de Muros
17 695,21 €
Concello de Muxía
15 813,01 €
Concello de Narón
14 800,00 €
Concello de Neda
11 000,65 €
Concello de Negreira
12 039,46 €
Concello de Noia
15 963,86 €
Concello de Oleiros
18 503,18 €
Concello de Oroso
11 542,35 €
Concello de Ortigueira
16 540,98 €
Concello de Outes
12 705,00 €
Concello de Padrón
18 089,50 €
Concello de Pontedeume
16 887,25 €
Concello de Porto do Son
15 386,74 €
Concello de Rianxo
15 848,44 €
Concello de Ribeira
20 000,00 €
Concello de Santiso
10 071,61 €
Concello de Sobrado
11 693,19 €
Concello de Teo
18 272,33 €
Concello de Touro
11 231,50 €
Concello de Valdoviño
13 770,82 €
Concello de Vedra
11 773,19 €
Concello de Vimianzo
17 082,67 €
Concello do Pino
14 774,20 €
TOTAL CONCEDIDO
795 217,43 €