A Deputación da Coruña destina preto de 800 000€ para financiar o persoal de 54 oficinas de turismo

11 abril, 2026

O obxectivo é profesionalizar a atención ao visitante e garantir a apertura de puntos de información durante o 2026. O vicepresidente, Xosé Regueira, destaca que este investimento «é clave para consolidar a provincia como un destino turístico sustentábel e ben xestionado».

A Deputación da Coruña concedeu definitivamente o programa de subvencións DP0029/2026. Esta liña de axudas, impulsada polo Servizo de Promoción e Desenvolvemento Turístico, permitirá que un total de 54 concellos e agrupacións locais da provincia conten con financiamento para sufragar os gastos de persoal das súas oficinas de turismo durante o presente exercicio.

O investimento total mobilizado pola institución provincial ascende a 795 217,43 euros. Estas axudas están destinadas especificamente a municipios de menos de 50 000 habitantes, asegurando que as localidades con menores recursos poidan ofrecer un servizo de atención ao visitante de calidade e profesional.

O vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, destaca que este investimento «é clave para consolidar a provincia como un destino turístico sustentábel e ben xestionado». Segundo Regueira, «o persoal técnico das oficinas é o primeiro contacto que o viaxeiro ten co noso territorio; o seu traballo é fundamental para poñer en valor o patrimonio, a gastronomía e a paisaxe dos nosos concellos».

«O programa de subvencións responde a un compromiso coa equidade territorial, explica o vicepresidente. Isto é «especialmente importante nos concellos máis pequenos», que poderán «manter equipos cualificados sen comprometer os seus orzamentos», abunda.

As subvencións cobren desde a contratación directa de técnicos ata a externalización de servizos de información, garantindo que os puntos de atención —moitos deles situados en enclaves estratéxicos como o Camiño de Santiago, as Fragas do Eume ou a Costa da Morte— permanezan operativos e atendidos por profesionais.

Listado de entidades beneficiarias e contías (DP0029/2026)

Concello / Beneficiario

Importe concedido

Concello da Capela

10 021,86 €

Concello da Laracha

16 887,25 €

Concello da Pobra do Caramiñal

18 387,75 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

13 309,12 €

Concello de Ames

14 232,51 €

Concello de Ares

10 308,11 €

Concello de Arteixo

15 005,05 €

Concello de Arzúa

15 733,01 €

Concello de Betanzos

17 695,21 €

Concello de Boimorto

10 087,61 €

Concello de Boiro

19 195,72 €

Concello de Boqueixón

12 385,73 €

Concello de Cabanas

11 808,62 €

Concello de Camariñas

19 888,26 €

Concello de Carballo

19 311,14 €

Concello de Cariño

12 039,46 €

Concello de Carnota

17 348,94 €

Concello de Cedeira

16 079,28 €

Concello de Cee

15 848,44 €

Concello de Corcubión

14 117,09 €

Concello de Culleredo

17 233,52 €

Concello de Dumbría

12 847,43 €

Concello de Fene

10 017,88 €

Concello de Fisterra

17 233,52 €

Concello de Laxe

18 849,45 €

Concello de Malpica de Bergantiños

13 995,72 €

Concello de Melide

15 235,90 €

Concello de Miño

17 544,37 €

Concello de Moeche

10 388,11 €

Concello de Monfero

10 272,69 €

Concello de Mugardos

10 423,54 €

Concello de Muros

17 695,21 €

Concello de Muxía

15 813,01 €

Concello de Narón

14 800,00 €

Concello de Neda

11 000,65 €

Concello de Negreira

12 039,46 €

Concello de Noia

15 963,86 €

Concello de Oleiros

18 503,18 €

Concello de Oroso

11 542,35 €

Concello de Ortigueira

16 540,98 €

Concello de Outes

12 705,00 €

Concello de Padrón

18 089,50 €

Concello de Pontedeume

16 887,25 €

Concello de Porto do Son

15 386,74 €

Concello de Rianxo

15 848,44 €

Concello de Ribeira

20 000,00 €

Concello de Santiso

10 071,61 €

Concello de Sobrado

11 693,19 €

Concello de Teo

18 272,33 €

Concello de Touro

11 231,50 €

Concello de Valdoviño

13 770,82 €

Concello de Vedra

11 773,19 €

Concello de Vimianzo

17 082,67 €

Concello do Pino

14 774,20 €

TOTAL CONCEDIDO

795 217,43 €

