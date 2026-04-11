El Club de Golf Campomar acoge la ‘Ruta do Viño 2026’

11 abril, 2026 Dejar un comentario 62 Vistas

El Club de Golf Campomar acogió esta semana la primera prueba del circuito de La Ruta do Viño 2026, celebrada durante las jornadas del martes, miércoles y jueves, con una gran participación y un excelente ambiente de golf.

Un total de 143 jugadores se dieron cita en el campo naronés, procedentes de 9 clubes de golf de distintos puntos de Galicia, lo que convirtió la competición en un encuentro deportivo muy animado.

En la clasificación por equipos, el Club Campomar se proclamo ganador de esta primera prueba, firmando un gran inicio en el circuito.

En el apartado individual de la jornada del jueves, los socios José Ángel García Montero y José Manuel Verdia Rodríguez lograron, un primer y un segundo puesto respectivamente con 40 puntos, un resultado que les permitió situarse en la cabeza de la clasificación de las tres jornadas.

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