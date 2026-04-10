Nacen en Valdoviño los pollitos de la raza Galiña de Mos en el Aula de la Natureza-Punto de Atención a la Infancia

10 abril, 2026 Dejar un comentario 152 Vistas

 

Fuente Concello de Valdoviño

Tras los 21 días de rigor, los pollitos rompían el cascarón para alegría de los niños del aula de la Naturaleza-Punto de Atención a la Infancia de Valdoviño.

Junto a las educadoras, se encargaron a lo largo de las últimas semanas de atender y garantizar las condiciones necesarias para incubar los huevos de la raza Galina de Mos. Pendientes de la humedad, temperatura, ritmo de volteo… recibían la visita de los técnicos de la asociación Avimós, con la que colabora el Ayuntamiento de Valdoviño desde hace 8 años contribuyendo así a la preservación de esta raza autóctona.

Fuente Concello de Valdoviño

Además, Avimós ha ofrecido ayer una charla muy instructiva sobre la Galina de Mos, en la que los pequeños mostraron también sus conocimientos. Este año, como los anteriores, los pollitos fueron adoptados por las familias, que se encargarán ahora de su cuidado.

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