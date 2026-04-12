A Deputación da Coruña presenta a V Gala da Cultura

A Deputación presenta no Teatro Colón a V Gala da Cultura, centrada en honrar a sorte como parte da identidade galega. O acto será no Teatro Colón da Coruña o vindeiro xoves 16 de abril, ás 19 horas.
A Deputación da Coruña presenta no Teatro Colón a V Gala da Cultura (Gala DACCultura), o evento co que a institución acompaña e protexe o labor cultural impulsado na provincia. A gala celebrarase o vindeiro xoves 16 de abril, ás 19:00 horas, no propio Teatro Colón, con entrada de balde. A nova edición constrúese arredor da idea de honrar a sorte como parte esencial da identidade e da cultura galegas, un fío argumental que guiará o desenvolvemento do evento.
Tras unha actuación en directo de Belém Tajes —gañadora do Premio Narf 2025—, a deputada de Cultura, Natividade González, explicou que a proposta parte da idea de que «din que a sorte non vén soa e que hai que buscala», e explicou que, nesta ocasión, «a sorte, en forma de San Andresiño, atopoute a ti e tróuxoche un convite para a V Gala de Cultura».
González aproveitou a súa intervención para convidar á cidadanía a asistir ao evento e destacou o papel central desta cita no calendario cultural da provincia, ao reunir o conxunto dos premios culturais promovidos pola institución ao longo do ano, como a referida Tajes.
Pola súa banda, a directora artística da gala, Thais Suárez, destacou a presenza da sorte como elemento transversal da proposta, sinalando que «a sorte está moi presente na nosa cultura» e explicando que os San Andresiños funcionarán como símbolo tanto na intervención artística da fachada do teatro como na propia escenografía do evento. Suárez convidou tamén o público a achegarse á gala, lembrando que a entrada é gratuíta e subliñando o valor de vivir a cultura en directo.
A presentadora Susana Pedreira cualificou como «unha sorte» repetir conducindo esta gala —xa se encargou da anterior edición—, e abundou en que é «unha sorte» estar acompañada no escenario polo actor e músico Xoán Fórneas.
Pedreira puxo en valor que esta quinta edición é a máis diversa das celebradas até o momento, con premios literarios, artísticos, sociais e musicais, e explicou que a gala permitirá ao público achegarse ás preocupacións dos creadores actuais, incluíndo novas categorías como os premios audiovisuais e de deseño, que se incorporan este ano. Ademais, subliñou que a cita está pensada para ser vivida e gozada polo público, incidindo en que a participación da cidadanía é esencial para a cultura.
Pola súa parte, o presentador Xoán Fórneas destacou que será a súa primeira experiencia neste rol, asumindo un papel distinto ao habitual, e definiu a gala como unha «celebración da cultura galega e en galego». Fórneas subliñou a importancia de continuar promovendo iniciativas deste tipo e reflexionou sobre o concepto de «sorte» que inspira esta edición, sinalando que, fronte ao azar, a sorte introduce unha dimensión de esperanza que resulta especialmente significativa «nun mundo como o actual, en que o azar pode facer que todo mude nun instante».
V Gala da Cultura
A gala celebrarase o vindeiro xoves, 16 de abril, ás 19:00 horas, no Teatro Colón da Coruña. No evento farase entrega formal da vintena de premios que a Deputación concedeu no último ano nas diferentes modalidades artísticas convocadas pola institución.
V Premios da Cultura da Deputación da Coruña
Premio Castelao de Banda Deseñada (modalidade xeral)
Persoa premiada: Manuel Barreiro Rozados e Elías Taño
Guionista e artista gráfico con traxectorias na banda deseñada e autoedición. Participan en proxectos culturais e de creación visual. Desenvolven obras cun forte enfoque narrativo e gráfico.
Premio Castelao de Banda Deseñada (modalidade infantil e xuvenil)
Persoa premiada: Giovanna Lopalco
Ilustradora especializada en animación e concept art. Traballa en proxectos audiovisuais e ilustración. Destaca polo seu estilo visual dinámico.
Premio Manuel Murguía de Ensaio
Persoa premiada: Xosé Manoel Núñez Seixas
Catedrático e investigador en historia contemporánea. Especialista en nacionalismos e memoria histórica. Conta cunha ampla traxectoria académica.
Premio Raíña Lupa (modalidade infantil)
Persoa premiada: Antía Yáñez
Autora de literatura infantil, xuvenil e adulta. Compatibiliza a escrita coa actividade xornalística. Recoñecida con diversos premios literarios.
Premio Torrente Ballester (galego)
Persoa premiada: Estro Montaña (José Montaña Louzao)
Escritor e catedrático con ampla traxectoria literaria. Publicou novelas, ensaios e relatos en distintos ámbitos. Desenvolve unha obra de carácter histórico e social.
Premio Torrente Ballester (castelán)
Persoa premiada: Pablo Escudero Abenza
Licenciado en Física e profesor de Matemáticas, autor de novelas, relatos e teatro con numerosos premios, combina actividade científica e literaria.
Certame Isaac Díaz Pardo
Persoa premiada: Ana Gesto
Artista visual formada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, traballa con linguaxes como escultura, vídeo e performance e explora identidade e expresión contemporánea.
Premio Jesús Núñez
Persoa premiada: Regina Giménez
Artista centrada na abstracción xeométrica e a ilustración, relaciona arte, ciencia e percepción e conta con exposicións e presenza en coleccións internacionais.
Premio José Gil (ficción)
Persoa premiada: Ángela Andrada
Guionista e creadora audiovisual con formación en comunicación, traballa en cine, televisión e formatos dixitais e desenvolve proxectos de ficción cun enfoque autoral.
Premio José Gil (documental)
Persoa premiada: Borja Casal Fraga
Xornalista e creador audiovisual vinculado á produción, traballa en guión e dirección e participa en proxectos documentais e televisivos.
Premio José Gil (traxectoria)
Persoa premiada: Margarita Ledo Andión
Cineasta, escritora e investigadora de referencia, figura clave do cinema galego e impulsora de proxectos culturais e académicos.
Premio Luis Ksado
Persoa premiada: Juan Manuel de la Quintana Sánchez Mateos
Fotógrafo especializado en traballo documental contemporáneo, desenvolve proxectos arredor da identidade e a memoria e expón en contextos nacionais e internacionais.
Premio Luis Seoane
Persoa premiada: Rosario Froján Resúa e Alfredo Olmedo Portela
Responsables da firma D-Due con proxección internacional, combinan moda, artesanía e identidade territorial e desenvolven proxectos creativos ligados á cultura contemporánea.
Premio Begoña Caamaño (iniciativa)
Persoa premiada: Mala Herba Producións (Claudia Bernárdez Martínez)
Mala Herba Producións desenvolve proxectos audiovisuais con enfoque social e traballa na visibilización feminista e LGTBI.
Premio Begoña Caamaño (traxectoria)
Persoa premiada: Illa Bufarda (Pilar Fernández Abades)
Illa Bufarda é unha produtora audiovisual galega organizada como cooperativa. Memoria e feminismo don dous dos seus sinais de identidade.
Premio Narf
Persoa premiada: Belém Tajes
Cantante e compositora galega con traxectoria consolidada, fusiona música tradicional con estilos contemporáneos e desenvolve unha proposta artística persoal.
Premio Andrés Gaos
Persoa premiada: Aitor Vázquez Torres
Compositor e director de orquestra, premiado en diferentes modalidades e activo no ámbito da música contemporánea.
Quero Cantar (infantil)
Persoa premiada: Gael Ares
Novo músico vinculado á tradición galega, participa en procesos de formación musical e desenvolve proxectos creativos desde idades temperás.
Quero Cantar (xuvenil)
Persoa premiada: Emma Pérez e Candela Caamaño
Alumnas da Escola Municipal de Música de Ames, desenvolven composición propia e participan en proxectos xuvenís de creación artística.