La APFSC amplía el plazo para participar en el VI concurso de fotografía “Puerto y Ciudad”

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Los trabajos podrán presentarse hasta el lunes 13 de abril y serán imágenes inéditas relacionadas con el mar o las actividades portuarias en la ría de Ferrol. El certamen está dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años que podrán presentar una única instantánea que formará parte de una exposición en la Sala Curuxeiras.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha decidido ampliar, hasta el próximo lunes 13 de abril, el plazo para que las personas que quieran participar en el VI concurso de fotografía “Puerto y Ciudad” puedan presentar su trabajo. De este modo se facilita la concurrencia en este certamen que se retoma tras la finalización de la Semana Santa.

En el concurso puede participar cualquier persona de entre 12 y 18 años, ambas edades inclusive. Cada participante presentará una única fotografía, inédita y en formato digital. Su temática estará directamente relacionada con el mar, las instalaciones y las actividades portuarias en la ría de Ferrol.

Hasta el 13 de abril, las personas interesadas en participar en esta sexta edición del certamen, deberán enviar sus imágenes -solamente una por aspirante- a la cuenta de correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es con la referencia “VI Concurso de Fotografía: Puerto y Ciudad” en el asunto del correo.

Deberán incluir un título o lema, el nombre y apellidos de la persona autora de la fotografía, su edad y un número de teléfono de contacto. Las mejores imágenes integrarán una muestra especial que acogerá la Sala Curuxeiras y tres de ellas recibirán un regalo como premio. El autor del mejor trabajo elegido por el jurado recibirá un pack de fotografía avanzada Canon EOS 2000D.

El segundo y tercer premio será un pack creativo Canon EOS R100 Mirrorless. El jurado valorará especialmente la originalidad, la calidad técnica y la creatividad. Las bases del concurso pueden consultarse en la web www.apfsc.com.