Los gestores administrativos de Galicia advierten de la importancia de revisar a fondo el borrador de la Renta antes de confirmarlo

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Coincidiendo con el inicio de la campaña de Renta, este miércoles 8 de abril, los gestores administrativos de Galicia recomiendan a los contribuyentes revisar con detenimiento el borrador de la declaración de la Renta antes de confirmarlo, con el objetivo de evitar errores, detectar posibles omisiones y aprovechar los beneficios fiscales a los que puedan tener derecho.

Aunque la Agencia Tributaria elabora el borrador con información procedente de terceros (como empresas, entidades financieras o administraciones públicas) los gestores administrativos gallegos recuerdan que estos datos pueden estar incompletos o no reflejar correctamente determinadas circunstancias personales o familiares.

Confirmar el borrador sin comprobarlo previamente puede suponer pagar más impuestos de los necesarios o perder deducciones a las que el contribuyente tendría derecho, siendo además éste el responsable del resultado.

Principales novedades de la campaña

Entre las principales novedades de esta campaña destaca el refuerzo de las medidas de alivio fiscal para las personas con rentas más bajas mediante mejoras en la reducción por rendimientos del trabajo.

Asimismo, se incrementa el tipo máximo aplicable a la base del ahorro, que pasa del 28% al 30% para las rentas superiores a 300.000 euros, lo que afecta a dividendos, intereses o ganancias patrimoniales.

También se mantiene la posibilidad de abonar el resultado de la declaración mediante Bizum, que se consolida como método de pago adicional junto a los sistemas tradicionales habilitados por la AEAT.

Por otra parte, continúan vigentes las deducciones por obras destinadas a mejorar la eficiencia energética en viviendas, que pueden alcanzar porcentajes de entre el 40% y el 60%, siempre que se cumplan los requisitos de reducción del consumo energético establecidos en la normativa.

Además, se mantiene la obligación de presentar declaración para todos los trabajadores autónomos, independientemente de sus ingresos, y se refuerza el control sobre las operaciones con criptomonedas y activos digitales.

Especial atención a las deducciones autonómicas

Los gA recuerdan que uno de los errores más habituales al confirmar el borrador es no revisar las deducciones autonómicas, que en muchos casos no aparecen aplicadas automáticamente.

En Galicia existen diferentes deducciones que pueden reducir la cuota del impuesto, como las relacionadas con el nacimiento o adopción de hijos, la familia numerosa, el alquiler de vivienda habitual para determinados contribuyentes, o las inversiones en instalaciones de energías renovables.Por este motivo, los gA gallegos recomiendan comprobar cuidadosamente toda la información incluida en el borrador antes de confirmarlo.

Entre los aspectos que conviene revisar con especial atención destacan:

 La correcta aplicación de deducciones autonómicas, especialmente las relacionadas con vivienda o familia.

 Los cambios en la situación familiar, como matrimonios, divorcios o nacimientos durante el año fiscal.

 Los datos de los inmuebles, incluida la referencia catastral de la vivienda habitual o la situación de inmuebles alquilados o vacíos.

 Las aportaciones deducibles, como cuotas sindicales, colegios profesionales o donaciones a entidades sin ánimo de lucro.

 Las ganancias patrimoniales, como la venta de acciones, criptomonedas o la percepción de determinadas subvenciones.

Los gestores administrativos gallegos insisten en que una revisión adecuada de la declaración permite no solo evitar errores, sino también optimizar el resultado final del impuesto y aprovechar todos los beneficios fiscales disponibles.