O CIMIX acolle a presentación da nova obra de Masafret «Xuvia, corazón de Narón»

O histórico barrio naronés de Xuvia volve sobre a súa historia este venres 10 no CIMIX, onde o Concello organiza a presentación de Xuvia, corazón de Narón, o novo libro de Fernando Masafret Fojo centrado na memoria social e cultural do lugar. A presentación correrá a cargo do xornalista Javier García.
Masafret constrúe nesta obra un relato amplo e ben documentado sobre a evolución de Xuvia. Faino apoiándose en arquivos, recortes de prensa, fotografías antigas e testemuños veciñais que permiten recompoñer o pasado desde distintas perspectivas. O libro detense en aspectos clave da vida do barrio.
Por unha banda, revisa o seu tecido económico, con referencias a negocios como as cerámicas, imprentas, a librería Galicia, o restaurante Marcial, Solloso ou o estanco de Piñeiros. Pola outra, recupera historias persoais que seguen moi presentes na memoria colectiva. A publicación reúne colaboración de máis dunha trintena de autores, e entre as súas páxinas tamén hai espazo para episodios pouco coñecidos, como o asalto á Fábrica de Xuvia en 1897 ou a batalla da Muchiqueira, na Mourela, en 1843, que axudan a situar o barrio no seu contexto histórico.
Ao mesmo tempo, o libro mira cara á vida cotiá e aos seus protagonistas. Aparecen nomes moi vinculados a Xuvia —desde o dentista Durán Eiroa ata Gelines, da panadería La Tahona, ou Paco, o practicante— que achegan proximidade e debuxan un retrato recoñecible para varias xeracións. Outro dos puntos fortes da obra é o seu valor gráfico e documental. A compilación de fotografías antigas, documentos e material de hemeroteca permite seguir a transformación do barrio de maneira visual.
O volume complétase con algunhas sinaturas convidadas, como Vicente Araguas, Rocío Alves e Patricia Hermida, e cunha referencia á escena musical dos anos 60 a través de grupos como “Los Zares” e “Jockey’s”. Con Xuvia, corazón de Narón, Fernando Masafret continúa o seu labor de recuperación da historia local. O resultado é un libro que combina investigación e memoria popular para poñer en valor a identidade de Xuvia e o seu papel dentro de Narón.