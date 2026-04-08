La Diputación convoca 60 becas para estudiar inglés en Irlanda

La Diputación de A Coruña ha convocado 60 becas para que jóvenes que cursen Primero de Bachillerato y de ayuntamientos pequeños puedan estudiar inglés en Irlanda, con apertura de solicitudes, vía telemática, desde este jueves, día 9, hasta el 23 de abril.

Así lo han informado el presidente provincial, Valentín González Formoso, y la diputada de Educación y Juventud, Yoya Neira, que han explicado que se trata de una experiencia piloto que se pone en marcha este año, dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia, menos A Coruña, Ferrol y Santiago.

Es con el objetivo, ha expuesto Formoso, de que todos los alumnos y alumnas, independientemente de donde vivan, pueden mejorar su aprendizaje del inglés con una estancia de un mes en Irlanda en una residencia de estudiantes.

«Es una iniciativa que queremos que se consolide y se amplíe», ha aseverado el presidente provincial en línea con lo expuesto por la diputada Yoya Neira, quien ha explicado que no habrá copagos por parte de las familias. Los que opten tendrán que tener aprobado cuarto de la ESO y una media en el inglés de seis.

«Lo que más va a puntuar es las familias con menos ingresos«, ha precisado Formoso, quien ha concretado que el coste por plaza es de 6.500 euros.