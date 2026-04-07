Un violento incendio destruyó una vivienda deshabitada en Xuvia, en Narón

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Pasadas las diez y media de la noche de este lunes, día 6, saltaron todas las alarmas ante un incendio declarado en una vivienda, deshabitada, situada en Xuvia, Narón, a la altura de la Carretera de Castilla.A pesar de la labor de los bomberos naroneses el fuego devoró el edificio en cuestión de una hora, quedando totalmente calcinado.

A las 22,40h se recibió en el Centro Integrado ás Emerxencias -112 Galicia la llamada de un particular informando que se había declarado un incendio en un edificio , en la carretera de Castilla , número 887, frente a la gasolinera de Xuvia.

De inmediato se alertó al Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón y a la Policía Nacional, que acudieron de inmediato. También estuvo presente la alcaldesa, Marián Ferreiro.

Por precaución se desalojaron los edificios contiguos, el del BBVA y el de la panadería.Precisamente la labor principal de los bomberos se centró en evitar que el fuego los afectara, toda vez que los trabajos de extinción se centraron en refrigeración ya que las dos plantas tenían separadores, pisos y techos de madera y las llamas se habían apoderado de ellas en pocos momentos

El edificio, antiguo, había sido adquirido recientemente parece ser que para su rehabilitación.

Durante la mañana de este martes los bomberos de Narón acudieron, a solicitud de la Policía Nacional, al lugar del incendio con el fin de observar si había quedao algún rescoldo y facilitar la labor de la Policía Científica. De momento se desconocen las causas del incendio, que comenzó en la parte trasera del edficio.