La Xunta autoriza una línea de autobús que conectará Ferrol y Lugo con una única parada en As Pontes

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El Consello de la Xunta ha autorizado la licitación de la nueva concesión de servicio público de transporte regular de viajeros por carretera A Coruña-Ferrol- Ortigueira-Viveiro-Vilalba- Lugo, con un presupuesto de casi 2,7 millones de euros. En la nueva licitación se prevé, además de la continuidad de los servicios actualmente prestados, la creación de la línea Conecta Ferrol-Lugo, con una única parada en As Pontes de García Rodríguez.

Así lo ha comunicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la conferencia de prensa posterior a la celebración del Consello de Goberno semanal. Según ha apuntado, se prevé que en los nuevos servicios viajen unas 8.500 personas al año.

Se amplía así, ha señalado, la red de autobuses interurbanos impulsada por el Gobierno gallego para «reforzar las conexiones directas entre las principales ciudades de Galicia» y que se implantó por primera vez hace un año entre A Coruña y Lugo.

El objetivo, tal y como ha incidido, es avanzar en el transporte colectivo como «elemento fundamental para progresar hacia un modelo de movilidad sostenible en la comunidad».

La incorporación de la nueva línea entre Lugo y Ferrol supondrá un incremento de dos servicios directos por sentido al día entre dichas ciudades, lo que implica 1.408 servicios más al año.

Así, de lunes a viernes se dispondrá de tres servicios directos por sentido al día, a las 6.30, 14.30 y 17.30 con salida desde Ferrol, y a las 6.30, 15.30 y 19.30 con salida desde Lugo, y habrá adicionalmente un servicio los viernes lectivos a las 18.00 en dirección Ferrol y otro los domingos a las 20.00 hacia Lugo durante el curso universitario.

Rueda ha destacado que la parada intermedia en As Pontes se estableció tras comprobar que más de medio millón de desplazamientos anuales se realizan en vehículo privado entre Ferrol y la mencionada localidad.

Además, también se prolongará la actual línea Oza dos Ríos – Betanzos hasta Curtis, y se realizarán algunos ajustes horarios para atender peticiones de la ciudadanía. La nueva concesión suma un vehículo más a la prestación del servicio que la anterior licitación, de forma que serán 11.

A mayores de estos municipios, la concesión, cuya vigencia se prevé extender hasta 2030, incluye otros 58 ayuntamientos: A Capela, A Coruña, Aranga, As Somozas, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Cabanas, Cedeira, Cerdido, Curtis, Fene, Frades, Mañón, Melide, Mesía, Moeche, Narón, Neda, O Pino, Olleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado y Vilasantar, así como los lugueses de Abadín, Barreiros, Begonte, Burela, Cervo, Chantada, Foz, Guitiriz, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, O Vicedo, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Rábade, Ribadeo, Vilalba, Vivero, Xermade y Xove. En Ourense la concesión atiende a los ayuntamientos de A Peroxa, Carballedo, Cueles, Ourense y Vilamarín, y en Pontevedra, Agolada y Lalín.