A Deputación da Coruña apoia programas de igualdade e investimentos en políticas de xénero

6 abril, 2026 Dejar un comentario 423 Vistas

A Área de Igualdade da Deputación destina máis de 625 000 euros para apoiar programas de igualdade e investimentos en políticas de xénero realizados por entidades sen ánimo de lucro. As subvencións do programa FOIO0A/2026, resoltas provisionalmente, apoian iniciativas de empoderamento, conciliación, emprego en igualdade e loita contra as violencias machistas en toda a provincia. «O cambio constrúese desde o local e estas axudas fortalecen o traballo transformador das entidades», destaca a deputada de Igualdade, Sol Agra.

A Área de Igualdade da Deputación da Coruña destina máis de 625 000 euros para apoiar programas de igualdade e investimentos en políticas de xénero realizados por entidades sen ánimo de lucro. O Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) publicou a concesión provisional das subvencións correspondentes ao programa FOIO0A, dirixido a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas en políticas de xénero no ano 2026. Súmanse ás axudas, xa definitivas, do programa FOIO0B para investimentos e mellora de recursos.

Da primeira destas liñas son beneficiarias provisionalmente 47 entidades, cun importe total de 573 081,75 euros. Asemade, hai outras tres que suman 26 917,98 euros, cuxa concesión está condicionada á emenda en prazo dos requisitos sinalados na resolución publicada no BOP.

Entre as entidades que provisionalmente resultan beneficiarias destas axudas cabe sinalar algunhas tan destacadas como Cruz Vermella Española, con 28 488,94 euros; Rexenerando S. Coop. Galega, con 25 455,63 euros; a Federación Galega de ANPAS Compostela, con 22 435,04 euros; A.L.A.S Coruña con 23 739 euros ou a Asociación de Mulleres Rurais de Galicia con 16 352 euros.

Grazas a estas axudas, poderanse desenvolver proxectos moi diversos, desde programas formativos e de capacitación profesional até servizos de apoio integral a mulleres en situación de vulnerabilidade, pasando por iniciativas de sensibilización, accións comunitarias ou recursos para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

A deputada de Igualdade, Sol Agra, subliña que con esta convocatoria «reafirmamos o noso compromiso co apoio ao tecido asociativo que traballa día a día pola igualdade real e efectiva». Neste sentido, destacou que «o cambio constrúese desde o local», polo que considera fundamental «garantir a estabilidade dos proxectos que están a transformar a realidade social desde a proximidade».

Agra pon en valor «o papel do apoio económico das institucións ás entidades aliadas que traballan desde a sociedade civil», pois o seu coñecemento do territorio «permite desenvolver intervencións máis eficaces». Ademais, incide en que «sen ese traballo continuado sería máis difícil avanzar na prevención das violencias machistas e na promoción dos dereitos das mulleres».

Case 52 000 euros para equipamentos

A contía provisionalmente concedida mediante a liña FOIO0A/2026 súmase aos 52 612,11 euros xa outorgados definitivamente a finais de marzo a través do programa FOIO0B, dirixido a entidades sen ánimo de lucro para o investimento en políticas de xénero no ano 2026.

Resultaron beneficiarias 15 entidades da provincia, que destinarán os fondos a obras, adquisición de equipamento para a mellora de servizos, programas e actividades en materia de igualdade de xénero.

Entidade Obxecto Contía da subvención
A.L.A.S. CORUÑA (Asociación pola liberdade afectiva e sexual da Coruña) EI-2 Fomento da igualdade de xénero. Dereito a saber 23.739,20 €
A.N.P.A. O Ramo do CEIP EI-4 Conciliación. Madrugadores, ludoteca e campamentos para conciliación familiar durante o ano 2026 6.140,97 €
A.P.A. Avilés de Taramancos EI-4 Conciliación. Actividades educativas e de apoio á conciliación 3.605,63 €
A.P.A. C. Hijas Jesús de Noya A Coruña EI-4 Conciliación. Campamento concilia verán meses de agosto e setembro 3.009,14 €
A.P.A. C.P. E.G.B. Ortigueira Santa Cruz Rivadulla EI-4 Conciliación e responsabilidades compartidas. Programa no verán Acamparte Fest 4.557,04 €
A.P.A. Despertar CP Alejandro Rodríguez Cadarso de Noia EI-4 Conciliación. Actividades educativas e de apoio á conciliación 3.939,48 €
A.P.A. Los Quenllos del I.E.M.Y P. de Curtis EI-2 Fomento da igualdade. Círculo do bo trato 1.000,00 €
A.P.A. Titongo Escuela Infantil Monte Alto EI-2 Fomento da igualdade. Fomento da igualdade na escola infantil de Monte Alto 1.000,00 €
ANPA CEIP Apóstolo Santiago EI-2 Fomento da igualdade. Continuación do programa “Medrando en igualdade” 3.843,91 €
Arelas Asociación de Familias de Menores Trans EI-2 Fomento da igualdade. Transformar, programa de sensibilización sobre diversidade sexual, de xénero e familiar 6.153,61 €
AGRA (Asociación para a promoción e integración das mulleres galegas do rural) EV-1 Prevención, sensibilización e identificación da violencia de xénero. Sementando igualdade 12.020,97 €
Plataforma polo Emprego EI-3 Fomento do emprego en igualdade de oportunidades. Cabo dela 15.972,70 €
Asociación Tempus EI-4 Programa de conciliación. Campamentos concilia no muíño de Pedroso 2026 18.986,59 €
Asociación Casa da Muller EI-1 Empoderamento e participación. Aldea Muller 2026 5.993,36 €
AFA CEIP Mestre Rodríguez Xixirei EI-4 Conciliación e responsabilidades compartidas. Actividades extraescolares 2026 5.747,42 €
Asociación de Movilidad Humana EV-2 Tratamento integral da violencia de xénero. Servizo integral e interseccional ás mulleres migrantes 18.800,18 €
Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia EV-1 Prevención da violencia de xénero. Vio 9 ver para erradicar 15.230,12 €
Asociación Euro Eume EI-2 Fomento da igualdade de xénero e diversidade sexual. Enraizadas 2026 13.361,31 €
Asociación Mirabal EV-1 Prevención da violencia de xénero. Programa de concienciación 2026 3.093,72 €
Asociación Mulleres Rurais Amurusa EI-3 Fomento do emprego. Ecosabor 2026 1.869,58 €
Asociación Mulleres Rurais Ceres de Carballo EI-3 Fomento do emprego. Ecoemprendemento desde a igualdade 10.140,49 €
Asociación Mulleres Rurais de Galicia EI-3 Fomento do emprego. Muller e emprendemento rural 16.352,65 €
APA Arcediago A Xuntanza EI-4 Conciliación. Comedor e actividades extraescolares 6.768,97 €
ALAR Galicia EV-2 Tratamento integral da violencia de xénero. Programa Atenea 18.809,82 €
Asociación Puntodelas EI-2 Fomento da igualdade. Voces que abren camiño 8.603,60 €
Asociación R. y C. Los Tilos EI-4 Conciliación. Un lugar para medrar 7.296,04 €
ASEDUC EI-1 Empoderamento. Empodera en movemento 7.766,08 €
Asociación Teenses pola Igualdade EI-1 Empoderamento. Programa 21 anos 6.121,63 €
Asociación Visibles EI-2 Fomento da igualdade. Xeración da igualdade 2026 22.969,21 €
Aventeira S. Coop. Galega EI-2 Fomento da igualdade. Lentes violeta 19.987,81 €
Confederación ANPAS Galegas EI-2 Fomento da igualdade. Manuais e guías 2.654,81 €
Cruz Roja Española EV-2 Tratamento integral violencia de xénero 28.488,94 €
Dalle que Dalle S. Coop. Galega EI-3 Fomento do emprego. Apoio ao emprego rural 7.818,91 €
FAPA Ferrol e comarca EV-1 Prevención violencia de xénero. Encontro escolar 18.842,76 €
Farmacéuticos Mundi EI-2 Fomento da igualdade e diversidade sexual 25.615,01 €
Federación Mulleres Rurais de Galicia EI-1 Empoderamento. Asociadas 15.607,01 €
FAGAL EI-2 Fomento da igualdade. Pontes cara a igualdade 18.166,15 €
Federación ANPAS Compostela EI-4 Conciliación. Rede de ludotecas 22.435,04 €
Federación de Redeiras O Peirao EI-1 Empoderamento. Performance redeiras 5.783,25 €
Feitoría Verde S. Coop. Galega EI-1 Empoderamento. Descarboniza 2026 21.913,17 €
Fundación Amigos de Galicia EI-3 Fomento do emprego. Em-femenino 14.868,08 €
Fundación ECCA Social EI-3 Fomento do emprego. Capacitación prelaboral 3.919,71 €
Fundación Meniños EI-2 Fomento da igualdade. Colexio de benquerer 7.704,63 €
Fundación Mujeres EI-1 Empoderamento. Apoio a coidadoras 29.557,28 €
Hermanas Oblatas EI-3 Fomento do emprego. Empregabilidade 25.179,60 €
Rede Educativa LGBTIQ Galicia EI-2 Fomento da igualdade. Congreso educativo 6.190,54 €
Rexenerando S. Coop. Galega EI-2 Fomento da igualdade. Laboratorio LGBT+ 2026 25.455,63 €
TOTAL   573.081,75 €

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *