Cerdido agradece a participación na Feira do Cabalo da Barqueira

O Concello de Cerdido fai unha valoración positiva da XXXII Feira do Cabalo da Barqueira, celebrada este pasado domingo e consolidada como unha das máis destacadas do calendario municipal, e agradece a participación de todos os asistentes.
A xornada contou con máis de 90 inscritos, superando así os datos da pasada edición, e estivo marcada pola presenza de criadores, afeccionados e público xeral. Puideron gozar das distintas probas e actividades ecuestres programadas ao longo da tarde, así como da oferta gastronómica e dos postos da feira.
No aspecto competitivo, celebráronse probas de andadura nas modalidades serrada e chapeada, entregouse un trofeo ao mellor poldro e recoñeceuse ás persoas participantes de maior e menor idade. Ademais dos trofeos, fíxose entrega dun saco de penso ao gañador de cada categoría.
Dende o goberno municipal agradecen o esforzo organizativo e a implicación de todas as persoas e entidades colaboradoras que fan posible este evento ano tras ano, contribuíndo á continuidade da feira.
O alcalde de Cerdido, Alberto Rey, destacou que “a Feira do Cabalo da Barqueira é unha das nosas grandes citas anuais, non só polo seu valor cultural, senón tamén porque contribúe a dinamizar o rural”. Así mesmo, Rey sinalou que a cita “segue a ser un punto de encontro para veciñanza e visitantes” e agradeceu “a colaboración das entidades, establecementos e persoas que contribuíron ao seu éxito”.