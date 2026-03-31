Exhibición de la Unidad Canina del Tercio Norte dentro de la IV Fiesta del Marisco de Ferrol

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Además éste miércoles a la tarde habrá un Simulacro de Rescate Marítimo en el que se simulará una colisión entre dos embarcaciones con la caída de cinco personas al mar, y en el que participará el helicóptero de Salvamento Marítimo.

La IV Fiesta del Marisco de la Cofradía de Pescadores de Ferrol continúa con su programación gastronómica, musical y de divulgación, historia y tradición. En este contexto, este martes al mediodía tuvo lugar en el Jardín de la Ranita una exhibición de la Sección Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina, en la que participaron varios de sus perros especialistas en labores de seguridad, y detección de explosivos y sustancias estupefacientes. Los animales sorprendieron al público asistente por su capacidad para responder correcta y rápidamente a las misiones marcadas por sus entrenadores.

En ese mismo espacio, este miércoles 1 de abril, a las 12:00 horas tendrá lugar una charla del biólogo de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Félix Cerquera, sobre alimentación saludable.

Y será a partir de las 16:30 horas de este miércoles que el Puerto de Ferrol se convertirá en el escenario del Simulacro de Rescate Marítimo, en el que se simulará la colisión entre dos embarcaciones en la que se rescatará la 5 personas que se precipitan al mar a consecuencia del impacto. Intervendrán Salvamento Marítimo (que desplegará el helicóptero Helimer), la Autoridad Portuaria de Ferrol (con el CCS, la Policía Portuaria y una lancha patrullera), asó como Protección Civil de A Coruña y de Ferrol, Cruz Roja, la Policía Local de Ferrol, la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo (con tres socorristas y una moto de agua con camilla) y CAS Nauthilus (que prestará cuatro figurantes para la acción).

Asimismo, hasta el próximo domingo 5 de abril estará abierta la cocina de la IV Fiesta del Marisco, en horario de almuerzo (de 13:00 la 16:00 horas) y cena (de 20:00 la 23:00 horas).